El estudio dirigido por Kevin Feige presenta en la Shanghái Expo el grupo de superhéroes que se enfrentará al Doctor Doom de Robert Downey Jr. en la superproducción de 2026, confirmando el regreso de los actores originales de los mutantes.

La campaña promocional de las grandes superproducciones cinematográficas del verano mantiene en un segundo plano los próximos lanzamientos del cine de superhéroes. A pesar de que el estreno de Vengadores: Doomsday está programado para el año 2026, Marvel Studios ha mantenido hasta la fecha una estrategia de absoluta reserva respecto al planteamiento argumental de la película, limitándose a la difusión de breves piezas de avance individuales sin ofrecer todavía un tráiler definitivo. Sin embargo, la compañía cinematográfica ha dado un paso estratégico en la Shanghái Expo al desvelar la primera ilustración oficial que identifica a los héroes principales que conformarán el eje de la trama.

La revelación de este diseño gráfico se ha producido en el marco de una convención internacional donde el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha desglosado las directrices que guiarán el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Durante su intervención, el directivo ha confirmado de forma oficial que el reinicio e introducción definitiva de los X-Men en la franquicia tendrá lugar inmediatamente después del estreno de Vengadores: Secret Wars, fijado para el año 2027. De este modo, el arte conceptual presentado sirve como el primer testimonio visual de una de las confrontaciones de realidades más ambiciosas de la historia editorial del estudio.

El Doctor Doom lidera una composición con líderes históricos y nuevos héroes

El diseño publicado sitúa en el centro de la imagen la mirada del Doctor Doom, personaje que será interpretado en la gran pantalla por el oscarizado Robert Downey Jr. A ambos lados de la figura del villano principal, la ilustración destaca las posiciones de Chris Evans y Pedro Pascal como el Capitán América y Míster Fantástico, respectivamente. Los dos personajes están llamados a asumir las funciones de liderazgo clave para contrarrestar la amenaza de este antagonista, cuya motivación radica en destruir cada una de las realidades del entorno de los superhéroes.

En la composición gráfica se aprecian detalles específicos sobre el armamento y los equipos de los combatientes. El Capitán América interpretado por Evans empuña el martillo Mjölnir de Thor tras haber sido reconstruido. Por su parte, el científico interpretado por Pascal aparece flanqueado por los restantes miembros de Los Cuatro Fantásticos: Sue Storm, Ben Grimm y Johnny Storm. En el sector izquierdo del cartel se ubican Shuri y M’Baku en representación de la nación de Wakanda, mientras que en la parte superior se observa a Sam Wilson en su rol de nuevo Capitán América junto a Joaquín Torres como el nuevo Falcon. El extremo derecho de la ilustración cuenta con la presencia de Simu Liu en el papel de Shang-Chi, mientras que en el flanco de Rogers se sitúan Thor, Ant-Man y los integrantes de los denominados Nuevos Vengadores, entre los que se encuentran Yelena Belova y El Soldado de Invierno.

First concept art for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ in HD. pic.twitter.com/5vqF2Q443c — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 11, 2026

El regreso de los X-Men originales y el papel de nexo de Loki

La mayor sorpresa del arte conceptual se localiza en el margen inferior de la ilustración, donde se plasma la incursión de los X-Men. El grupo de mutantes aparece encabezado por Scott Summers (Cíclope) y recupera a los actores originales que dieron vida a las primeras adaptaciones cinematográficas de los personajes a principios de la década de 2000, concretamente a El Rondador Nocturno, Mística, Bestia, Magneto y Charles Xavier. Junto a ellos, el actor Channing Tatum repite en su papel de Gambito. En la parte superior de este bloque mutante, en una escala de dimensiones reducidas, el personaje de Loki encarnado por Tom Hiddleston se sitúa en el centro geométrico de la composición de realidades, sugiriendo una función de enlace en la batalla.

Al presentar públicamente la ilustración, Kevin Feige ha manifestado la complejidad que entraña coordinar un elenco y una narrativa de estas características, señalando la dificultad de reunir a héroes con posibles desavenencias internas y obligarlos a cooperar por el bienestar del planeta. El máximo responsable del estudio ha calificado la confluencia en una misma producción de los X-Men, los Vengadores, los Nuevos Vengadores y los Cuatro Fantásticos como un logro que nunca consideró factible de materializar.