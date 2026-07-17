La secuela de la mítica serie juvenil continúa su andadura en la plataforma de Atresmedia tras consolidarse como su mejor estreno de ficción en dos años, incorporando también a Víctor Pérez y Carles Francino a su elenco.

El universo de una de las producciones más queridas y recordadas de la televisión española se prepara para dar continuidad a su nueva etapa. Atresmedia ha anunciado el inicio del rodaje de la segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación, la secuela directa de la emblemática serie Física o Química. Esta nueva tanda de episodios, que se estrenará próximamente en la plataforma Atresplayer, retoma las dinámicas de las aulas del instituto Zurbarán con la suma de tres importantes novedades en el reparto, destacando el regreso de un rostro fundamental del proyecto original.

Continuidad a un éxito de audiencias en la plataforma

La producción de esta segunda entrega llega avalada por el rendimiento que obtuvo su primera temporada en el servicio de vídeo bajo demanda de Atresmedia, donde se posicionó como el mejor estreno de una ficción original de la plataforma en los últimos dos años.

La historia retoma la actividad escolar con el comienzo de un nuevo curso académico en el que el grupo de protagonistas deberá hacer frente a una etapa de madurez caracterizada por profundos cambios individuales y colectivos. Estos acontecimientos pondrán a prueba la solidez de sus relaciones personales, así como la fortaleza del estrecho vínculo de unión que los personajes lograron construir durante el año anterior.

Retorno de personajes clásicos e incorporaciones de la temporada

La principal novedad del reparto para este nuevo curso es la incorporación de la actriz Angy Fernández. La intérprete, que desempeñó uno de los papeles más recordados durante la emisión de la serie original de Física o Química, volverá a ponerse en la piel de Paula. Junto a ella, el elenco se refuerza con la llegada de los actores Víctor Pérez y Carles Francino, quienes se suman al reparto como los nuevos fichajes de la temporada.

El bloque juvenil de la serie continúa encabezado por el grupo de actores de la anterior etapa, con la presencia de Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky. El reparto de alumnos se completa con la participación de Adriana Hormigos, Miriam Rubio, Lara Gallo, Aarón Ayuso, Clara Doyen, Marek Pérez, Brian Vilche e Igor Morales, entre otros nombres. En el sector docente del centro escolar, Itziar Miranda, Silma López y Alex Sie seguirán asumiendo los papeles de profesores del instituto.

Dirección y equipo de producción del proyecto

La producción de la segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación corre a cargo de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV, contando con la participación activa de Atresmedia. El equipo de dirección para las nuevas entregas está compuesto por Juanma Pachón, Carlos Alonso Ojea, Roberto Montalbo y Carlos García Miranda. Este último ejerce además como creador y coordinador de los guiones de esta temporada, dentro de una mesa de escritura que completan Sancho Sánchez y María Miranda.

En la parcela organizativa de las compañías, Montse García asume la dirección de ficción de Atresmedia TV. La producción ejecutiva por parte de Buendía Estudios Canarias está liderada por Carlos García Miranda y Tomás Silberman, con Lucía Alonso Allende en funciones de coproductora ejecutiva. Por el lado de Boomerang TV, Tedy Villalba asume la dirección ejecutiva, mientras que la dirección de producción del proyecto recae sobre Eugenio Pérez (Buendía Estudios Canarias) y Gabriel Nieto.