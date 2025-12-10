Fernando Alonso (Oviedo, 44 años) y Melissa Jiménez (Lieja, 38 años) se convertirán en padres el próximo mes de marzo. La revista ¡Hola! confirmó este miércoles la noticia, que llega después de semanas de rumores alimentados por la ausencia de la periodista deportiva en las últimas carreras de Fórmula 1, donde solía ser una presencia habitual por su labor en DAZN.

Según fuentes cercanas citadas por la publicación, Jiménez se encuentra en su sexto mes de embarazo y está “cuidándose mucho”. La llegada del bebé está prevista para marzo y la pareja vive este momento con gran alegría. Será el primer hijo para el piloto asturiano, mientras que la reportera afronta su cuarto embarazo. En este periodo, ha decidido reducir su actividad profesional y aparcar temporalmente los desplazamientos y conferencias que solía presentar, sobre todo ahora que inicia el último trimestre de la gestación.

La última carrera del campeonato se celebró el pasado domingo en Abu Dabi, donde Alonso finalizó en sexta posición en un Gran Premio presenciado por el rey Juan Carlos I. En esta cita, decisiva para el título que finalmente ganó Lando Norris, Jiménez no estuvo presente ni en el paddock ni ante la cámara.

Desde que iniciaron su relación en 2023, Alonso y Jiménez han mantenido una discreción férrea respecto a su vida privada. Aunque se han dejado ver juntos en eventos vinculados al automovilismo, han logrado preservar la intimidad de su relación. Su primera imagen pública como pareja fue tomada en Mónaco en la primavera de aquel año. En 2024, Alonso ya expresaba su deseo de ser padre: “Estoy contento con mi vida, aunque todavía echo de menos cosas. No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años. Ojalá”.

Antes de su relación con el piloto, Jiménez estuvo casada con el futbolista Marc Bartra, con quien tiene tres hijos: Gala, Abril y Max. Tras su separación en 2022, mantuvo una breve relación con el humorista Dani Martínez. Alonso, por su parte, estuvo casado entre 2006 y 2011 con la cantante Raquel del Rosario, y posteriormente mantuvo romances conocidos con Lara Álvarez y la modelo Linda Morselli.

El anuncio del embarazo confirma uno de los deseos personales más repetidos por el bicampeón del mundo y marca una nueva etapa para la pareja, que recibirá a su primer hijo en común en apenas unos meses.