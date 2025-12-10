La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante socialista Leire Díez, conocida en algunos círculos como la ‘fontanera del PSOE’, en el marco de una investigación sobre presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y cohecho en contratos públicos. La Justicia la considera la presunta líder de un grupo que buscaba obtener información comprometida de magistrados e investigadores a cambio de favores procesales.

La noticia se produce tras una larga investigación. Leire Díez, exmilitante socialista, permanece detenida en los calabozos de la Guardia Civil de Tres Cantos.

Díez está investigada por varios presuntos delitos graves, incluyendo tráfico de influencias y cohecho. En algunas causas, también se menciona la posible obstrucción a la Justicia. La investigación se basa, en parte, en una serie de grabaciones en las que supuestamente se escucha a Díez ofrecer ventajas procesales a cambio de datos que sirvieran para desacreditar a investigadores y magistrados.

La Justicia la considera la presunta líder de un grupo que habría intentado obtener información sensible sobre varias figuras clave del ámbito judicial y policial. Se buscaba comprometer a mandos de la Guardia Civil (UCO), fiscales Anticorrupción y una jueza, con el objetivo de utilizar esta información a cambio de supuestos favores o influencias en causas que afectan a políticos y empresarios relevantes.

A pesar de las acusaciones, Leire Díez niega rotundamente actuar en nombre del PSOE. Su defensa sostiene que la recopilación de información que realizaba estaba destinada únicamente a un trabajo periodístico o un libro. Sin embargo, varios autos judiciales y testimonios de fiscales apuntan a que Díez se presentaba como una persona muy cercana a la dirección socialista y actuaba en coordinación con empresarios y otros intermediarios, por lo que las investigaciones sobre la naturaleza real de sus actividades continúan abiertas.