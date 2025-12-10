En un duelo marcado por la intensidad y el rigor táctico, la selección de Marruecos se impuso por 1-0 a Arabia Saudí, un resultado que le permite asegurar el liderato de su grupo y avanzar con firmeza a los cuartos de final de la Copa Árabe.

Desde los primeros compases, los Leones del Atlas mostraron un plan de juego claro y efectivo. El conjunto dirigido por Tarik Sektioui apostó por un bloque compacto, presionó con inteligencia la salida saudí y dominó el mediocampo gracias al buen desempeño de sus interiores. La circulación rápida del balón y la constante búsqueda de espacios desajustaron en varias ocasiones a la defensa rival.

El gol de El Berkaoui marca el rumbo

La única anotación del encuentro llegó en una acción colectiva que evidenció la superioridad marroquí. Karim El Berkaoui culminó la jugada con un remate preciso que abrió el marcador y dio tranquilidad a su equipo.

Tras el gol, Marruecos ajustó su planteamiento para fortalecer la solidez defensiva sin perder la capacidad de salir con transiciones rápidas, sello característico de su primera mitad.

Arabia Saudí reacciona, pero desperdicia su gran ocasión

El conjunto saudí, dirigido por Hervé Renard, mostró una imagen más agresiva y vertical en la segunda parte. Sus ataques por las bandas generaron desajustes en la zaga marroquí, hasta provocar un penal que representó la oportunidad más clara del encuentro para igualar.

Sin embargo, el disparo desde los once metros no encontró portería, un fallo que frenó el impulso saudí y devolvió el control del partido a Marruecos.

Madurez y firmeza para cerrar el partido

En los minutos finales, Marruecos exhibió madurez competitiva y una defensa perfectamente coordinada para desactivar los últimos intentos saudíes. El equipo gestionó con calma la presión y mantuvo sin sobresaltos una ventaja mínima que resultó suficiente.

Un triunfo que refuerza la candidatura marroquí

Con este 1-0, Marruecos no solo suma tres puntos vitales, sino que reafirma su autoridad y consistencia rumbo a la fase eliminatoria. El liderato del grupo confirma el buen momento del conjunto norteafricano, que se perfila como uno de los rivales más sólidos de cara a los cuartos de final de la Copa Árabe.