La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una alerta internacional tras detectar falsificaciones del medicamento inmunosupresor Simulect (basiliximab), utilizado para prevenir el rechazo agudo en pacientes sometidos a un trasplante de riñón. Los lotes fraudulentos han sido identificados en Ruanda, Bulgaria y Turquía, según las notificaciones recibidas por la agencia sanitaria en diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

El organismo advierte de que el uso de estos productos falsificados puede suponer “riesgos graves y potencialmente mortales”, al comprometer la eficacia de la terapia inmunosupresora. Entre los posibles efectos se encuentran el rechazo del órgano trasplantado, un aumento de la vulnerabilidad a infecciones, y la aparición de reacciones alérgicas o tóxicas.

Simulect, un anticuerpo monoclonal administrado por vía intravenosa en entornos hospitalarios, es fabricado por la multinacional suiza Novartis. La compañía confirmó que los casos detectados no contienen los principios activos originales, sino ácido ascórbico, tras analizar las partidas denunciadas.

La OMS ha ofrecido detalles para facilitar la identificación de los lotes falsificados. Entre ellos, destaca el número de lote SFYD2, así como envases que afirman haber sido fabricados en “Suiza o Francia”, cuando el producto auténtico solo señala Francia como país de producción.

La agencia de la ONU insta a reforzar la vigilancia en las cadenas de suministro, especialmente en mercados informales y plataformas en internet, y pide que cualquier nuevo caso sea comunicado de inmediato a las autoridades sanitarias nacionales.

El aviso se produce en un contexto de creciente preocupación por la salud renal. En España, el cáncer de riñón es el octavo tumor más frecuente, según datos epidemiológicos recientes.