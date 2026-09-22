El futbolista Ferran Torres, delantero del Paris Saint-Germain, acudió como invitado al programa ‘El Hormiguero‘, presentado por Pablo Motos, para analizar la consecución del Mundial 2026 y repasar los pormenores de su histórico gol marcado en la prórroga de la final frente a Argentina. Tras un periodo estival marcado por su traspaso al conjunto francés y un menor nivel de exposición en el foco mediático español, el atacante valenciano repasó las vivencias de la cita mundialista, las críticas afrontadas durante el torneo y el impacto que ha tenido este hito deportivo en su trayectoria profesional y personal.

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Durante la entrevista concedida en el espacio de Antena 3, el jugador natural de Foios reflexionó sobre la importancia de superar las dinámicas adversas en el deporte de élite y valoró la trascendencia colectiva de su acción en el partido definitivo. Asimismo, la comparecencia sirvió para abordar el papel desarrollado por su técnico, Luis Enrique, en su evolución dentro del terreno de juego tanto en la selección nacional como en su actual etapa en el club parisino.

El análisis del gol a Argentina y las sensaciones en la prórroga

En el transcurso del diálogo con Pablo Motos, Ferran Torres detalló cómo vivió la secuencia del gol anotado durante el tiempo extra frente al combinado argentino. «Más que a por un balón o dos, es el proceso que conlleva pasar por un mal momento y convertirlo en una buena situación. Durante el Mundial fallé alguna ocasión y me llevé críticas, pero si hablan de ti, es que estás haciendo algo más grande que ellos. El destino estaba escrito, ese balón era para mí. No fue un gol mío, fue de 47 millones de españoles», manifestó el futbolista durante la emisión del programa.

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El atacante relató de manera pormenorizada la lectura espacial y técnica que realizó mientras se desarrollaba la jugada de ataque previa al tanto definitivo. «Es curioso, cuando Lamine tenía la pelota en banda y se la pasa a Porro atrás, pero yo iba dando pasos hacia delante. Cuando vi que iba hacia Nico vi una isla, estaba yo solo. Iniesta, cuando marcó en 2010, dijo que sintió que todo desaparecía, y que solo estaban él y el balón. Yo lo comparto, escuché el silencio durante un segundo y me vi corriendo al córner porque ya había marcado. Le di con todo, si no fuera una final del mundo, se me hubiera ido fuera», explicó el delantero.

La asimilación del título mundial y la figura de Luis Enrique

Respecto al impacto emocional del campeonato y la posterior celebración, el delantero del PSG admitió que revisa de forma recurrente la imagen de la jugada decisiva. «Una vez por día veo el gol, 100%. Cuando marco el gol y bajan mi familia y mis amigos, mi reacción fue preguntarles cómo ha sido el gol. Fue tal chute de adrenalina que no me acordaba del momento», indicó en el plató, añadiendo que la consecución de un Mundial con la selección nacional representa el logro máximo dentro de la carrera de un deportista profesional.

Finalmente, el futbolista hizo referencia a su relación con su actual entrenador en el Paris Saint-Germain, el técnico asturiano Luis Enrique, situándolo como una figura clave en su desarrollo. «Es un padre futbolístico, lo dije antes de fichar por el PSG, porque me dio confianza en la selección incluso cuando jugaba poco», concluyó Ferran Torres en su intervención televisiva.