Una información publicada por el periodista Javier de Hoyos destapa la ruptura de la pareja tras once años de relación y confirma el futuro de la participante canaria con David, el soltero con el que cayó en la tentación

El desarrollo de la décima edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ ha tenido como eje central el triángulo amoroso conformado por Atamán, Leila y David. La evolución de esta historia, considerada el plato fuerte del programa de parejas presentado por Sandra Barneda, ha generado una enorme expectación entre los espectadores, cuyas miradas permanecen fijas en los movimientos de sus protagonistas tanto dentro como fuera de las villas de la República Dominicana.

A lo largo de la experiencia televisiva, Atamán ha tenido que hacer frente a duras imágenes en las que se mostraba la complicidad de Leila con David, el soltero con el que la canaria ha sido infiel a su compañero. Las grabaciones de ambos en el jacuzzi y en la cama de Villa Deseo dejaron al participante completamente desolado en un principio. Sin embargo, el devenir de los días empujó a Atamán a dejarse tentar en el formato, llegando a protagonizar un trío en las estancias del programa.

Por su parte, Leila y David, su tentador, no mostraron en ningún momento la intención de frenar el avance de su atracción. De hecho, el desgarrador asalto que Atamán protagonizó en la localización de su pareja para exigirle explicaciones en directo no ocasionó ningún cargo de conciencia en la participante canaria. Lejos de retroceder, la atracción y la complicidad mutua entre ella y el soltero continuó en aumento de forma progresiva.

La prueba que desvela el resultado de la hoguera final

Ante el gran interés que suscita el destino de esta relación de once años de duración, se ha filtrado una información que destriparía por completo el desenlace de Leila y Atamán tras la celebración de su hoguera final, así como el futuro sentimental de la joven junto a David tras finalizar el proceso de grabación del espacio televisivo.

El periodista Javier de Hoyos ha publicado una decisiva información directa desde Gran Canaria que ejerce como una prueba determinante sobre lo ocurrido con los protagonistas. Según los datos aportados por el creador de contenido, Leila y David fueron localizados durante una escapada romántica que se produjo entre los días veinticinco y veintisiete de febrero. Por esas fechas, ambos estuvieron alojados en un hotel de la citada isla canaria, lugar donde fueron interceptados concretamente en el jacuzzi de la terraza de la habitación.

Dado que la grabación de las entregas de ‘La Isla de las Tentaciones 10’ se llevó a cabo durante el pasado mes de enero, este encuentro documentado a finales de febrero ratifica de manera concluyente la ruptura definitiva entre Leila y Atamán. Asimismo, los hechos constatados en Gran Canaria confirman que la participante y su tentador, David, tomaron la decisión de abandonar juntos el programa de televisión.