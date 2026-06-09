La cadena pública cancela el concurso de Aitor Albizua, reduce la duración de ‘Sukha’ y elimina una entrega de ‘Trivial Pursuit’ para retransmitir el partido de clasificación para el Mundial 2027 entre España e Islandia

RTVE afronta una semana de notables alteraciones en las parrillas de sus principales canales. Mientras que La 1 se está volcando con la cobertura institucional de la visita del Papa León XIV a España, La 2 variará de forma significativa su programación nocturna durante la jornada de este martes, 9 de junio. La modificación más destacada es la suspensión temporal de ‘Cifras y letras’, el consolidado concurso que presenta Aitor Albizua, que dejará su espacio habitual para permitir la emisión en directo de una cita deportiva de primer orden.

La razón de este cambio normativo en la parrilla responde a la retransmisión del nuevo partido de la selección española femenina de fútbol frente al combinado de Islandia, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2027. El encuentro arrancará a las 21:00 horas, lo que ha obligado a la dirección de la cadena pública a reestructurar los horarios de la franja de tarde-noche para dar cabida al evento deportivo.

Este movimiento se produce después de que La 1 ofreciera el pasado viernes el encuentro de la selección nacional contra Inglaterra. En esta ocasión, toma el relevo La 2 para televisar el choque contra Islandia, una cita trascendental en la que España buscará certificar si se clasifica como primera opción de su respectivo grupo tras haber goleado previamente al conjunto inglés.

Ajustes horarios en ‘Sukha’ y ‘Trivial Pursuit’

La irrupción del fútbol femenino a las 21:00 horas no solo afecta a ‘Cifras y letras’. La corporación pública ha diseñado un plan de ajuste que altera a otros espacios periféricos para cuadrar la parrilla televisiva del martes. Por un lado, ‘Sukha’, el magacín conducido por Pablo González-Batista y Susana Castañón, verá reducida su duración habitual en diez minutos con el objetivo de ajustar los tiempos de emisión previos al partido.

Por otro lado, el concurso ‘Trivial Pursuit’, presentado por Egoitz Txurruka y del que la cadena actualmente solo ofrece reposiciones, perderá también una de sus entregas programadas por culpa de la cobertura deportiva. El encuentro internacional se emitirá justo después de este espacio de preguntas y respuestas.

Así queda la parrilla de La 2 para el martes 9 de junio

La programación definitiva para la franja vespertina y nocturna de La 2 de RTVE queda fijada detalladamente con los siguientes horarios oficiales:

19:40 horas – ‘Sukha’

20:05 horas – ‘Trivial Pursuit’ (reposición)

20:55 horas – Fútbol. Clasificación Mundial de Fútbol Femenino 2027: Islandia-España

22:45 horas – ‘Versión española’ (previo)

22:50 horas – ‘Versión española’: ‘La casa’

00:10 horas – ‘Versión española’ (coloquio)

De este modo, una vez concluido el postpartido del enfrentamiento de la selección femenina, la parrilla de La 2 recuperará su curso habitual con la emisión cinematográfica de ‘Versión española’ y su posterior debate.