Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul, Maica Benedicto y José Manuel Soto disputarán el juego de líder ‘El veredicto de Poseidón’ para conseguir la inmunidad de cara a la última gala en Telecinco

La decimosegunda edición de ‘Supervivientes 2026’ afronta sus últimas horas en Honduras con la emisión de una semifinal crucial para el devenir del concurso. Este martes 9 de junio, Telecinco emitirá una gala especial en la que uno de los cuatro robinsones actuales conseguirá un pase directo a la gran final del próximo jueves 11 de junio a las 21:45 horas. El ganador de la última prueba de líder quedará exento de la expulsión inicial con la que se abrirá la gala definitiva en Madrid, asegurando así su opción de optar al premio de 200.000 euros.

La entrega, que estará presentada por Ion Aramendi desde el plató de Mediaset España y por María Lamela desde los Cayos Cochinos, marcará la despedida oficial de la localización caribeña por parte de los concursantes. Tras ser proclamados finalistas en la emisión del pasado domingo, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul, Maica Benedicto y José Manuel Soto emprenderán el viaje de regreso a España, pero antes deberán afrontar los acontecimientos definitivos de la Palapa.

El juego de líder ‘El veredicto de Poseidón’ decidirá el pase a la final

El eje central de la semifinal será la disputa del collar de líder más importante de toda la temporada de ‘Supervivientes 2026’. Bajo el título de ‘El veredicto de Poseidón’, los cuatro aspirantes se enfrentarán a un complejo circuito de obstáculos dispuesto entre la playa y el mar. El objetivo principal de la prueba radica en trasladar dos bolas hasta la estación final del recorrido, donde los supervivientes tendrán que mantenerlas en su poder hasta lograr introducirlas en un agujero situado en una mesa de madera.

El concursante que consiga ubicar las dos esferas en la posición indicada de forma correcta se proclamará líder de la jornada. Este triunfo otorga el mayor privilegio de la recta final: una plaza fija en la última gala del reality aventurero. De este modo, el vencedor —ya sea Alvar, Soto, Alba o Maica— evitará someterse al veredicto del público en el arranque de la cita del jueves. Por el contrario, los tres participantes que no logren la victoria en este reto quedarán automáticamente nominados y expuestos a un televoto que decidirá la terna definitiva de la final, la cual solo dispone de tres plazas.

El tradicional apagado de la Palapa tras 97 días de aventura

Más allá de la competición por la inmunidad, la gala de este martes albergará diferentes momentos significativos para los cuatro finalistas. Los robinsones descubrirán su cambio físico definitivo a través del espejo tras acumular casi 100 días de condiciones extremas en la isla. Asimismo, participarán en el último juego de recompensa de la edición, donde lucharán por conseguir su plato de comida favorito antes de abandonar el territorio hondureño.

En el plano emocional, los concursantes procederán a la lectura de las cartas individuales que escribieron a su «yo del futuro» al comienzo del concurso. Tras 97 días de aventura, los finalistas realizarán un balance de los aprendizajes adquiridos durante la experiencia justo antes de que María Lamela ejecute el tradicional y emocionante apagado de las luces de la Palapa.

Por último, la emisión de la semifinal contará con la presencia en el plató de Madrid de Aratz Lakuntza. El último expulsado de la edición, que se quedó a las puertas de la gran final en la gala dominical, repasará su trayectoria y analizará los pasajes más destacados de su estancia en el país centroamericano junto a Ion Aramendi.