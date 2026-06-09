El ‘talent’ culinario de La 1 despide a su penúltima concursante en una undécima entrega marcada por el delantal dorado de Chambo, un cocinado en las Cuevas de Sant Josep y la alta cocina francesa

La decimocuarta edición de ‘MasterChef’ ha entrado de forma definitiva en su recta final. El ‘talent’ culinario de La 1 de TVE emitió este lunes su undécima entrega en el ‘prime time’, una cita decisiva que se ha saldado con la elección de los cinco semifinalistas del programa y la salida de su penúltima concursante. Tras la marcha de Javi, considerado el participante más odiado, en la semana precedente, un nuevo aspirante ha tenido que colgar el delantal a las puertas de la gran final.

El episodio comenzó con los aspirantes recibiendo en las cocinas un sobre con un mensaje especial orientado a recargar sus energías. Actuación seguida, el jurado dio la bienvenida a un nutrido grupo de reputados chefs: Martina Puigvert (dos estrellas Michelin y una estrella Verde), Álvaro Salazar (dos estrellas Michelin), Xanti Elías (una estrella Verde Michelin), Ignacio Echapreste (dos estrellas Michelin y una Verde), Jesús Sánchez (tres estrellas Michelin y una Verde) y Raúl Sánchez (una estrella Verde Michelin). Los cocineros invitados presentaron diferentes elaboraciones basadas en el uso del vinagre, concretamente a través de preparaciones en escabeche o en encurtidos.

Chambo consigue la inmunidad con el delantal dorado

La primera prueba de la noche consistió en la reproducción de las creaciones presentadas por los chefs. La exconcursante de ‘MasterChef Celebrity 8’, Blanca Romero, fue la responsable de distribuir qué plato debía ejecutar cada aspirante. Además, los concursantes contaron con la colaboración sorpresa de sus propios familiares en las estaciones de cocina.

El incentivo del reto era máximo, ya que el autor de la mejor reproducción se adjudicaría el delantal dorado, símbolo de inmunidad para asegurar la permanencia una semana más. Tras completar la cata, los jueces mostraron su satisfacción generalizada con el nivel exhibido, señalando únicamente a Pepe como la decepción de la prueba. Jordi Cruz determinó que Camilla y Chambo habían firmado los dos mejores trabajos de la ronda. Finalmente, el juez anunció a Chambo como el ganador del delantal dorado, convirtiendo al aspirante gaditano en el primer semifinalista oficial de ‘MasterChef 14’.

Prueba de exteriores en la Vall d’Uixó

Para el segundo desafío de la entrega, el equipo del programa se desplazó hasta la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, con el objetivo de desarrollar el cocinado en las Cuevas de Sant Josep, paraje que sirvió de refugio durante el Paleolítico y que alberga el río subterráneo navegable más largo de Europa. En su condición de vencedor del reto inicial, Chambo asumió la tarea de conformar los dos grupos de trabajo. El gaditano optó por formar equipo junto a Pepe y Annie, dejando en la formación rival a Camilla, Gema y Carlota.

En esta ocasión, los conjuntos trabajaron sin la figura de un capitán, asumiendo la responsabilidad de las decisiones de forma compartida para elaborar un menú de cuatro platos diseñado por Lucía Ruiz Lafita, fundadora del catering Delirium, destinado a sesenta vecinos de la localidad.

Concluida la degustación, los miembros del jurado declararon al equipo azul como el vencedor de la prueba exterior. De este modo, Annie y Pepe se unieron a Chambo en la lista de semifinalistas de la edición. Marta Sanahuja destacó el papel de Annie como la integrante más destacada del grupo ganador. Por el contrario, Pepe Rodríguez confirmó que Camilla, Carlota y Gema debían vestir los delantales negros para la eliminación debido a la comisión de fallos graves en el cocinado, si bien matizó que la participante italiana había resultado ser la mejor de su terna.

Gema se convierte en la penúltima expulsada

El último bloque del programa supuso el regreso a las cocinas para disputar la penúltima prueba de eliminación de la temporada, centrada en la reproducción de recetas emblemáticas de la alta cocina francesa. Los delantales negros tuvieron que enfrentarse a elaboraciones como la lubina en hojaldre con verduritas torneadas y salsa choron de Paul Bocuse; los raviolis de langostinos con trufa y parmentier de Joel Robuchon; o la Croquembouche diseñada por Antoine Carême a comienzos del siglo XIX.

Camilla, beneficiada por su rendimiento en los exteriores de Castellón, dispuso de la ventaja de asignar los platos. La italiana seleccionó para sí misma la receta de los raviolis, entregó la lubina a Carlota y asignó la elaboración dulce de la Croquembouche a Gema.

Aunque las tres participantes lograron finalizar sus respectivos platos con diferentes grados de acierto, provocando el reconocimiento de los jueces por el esfuerzo dedicado, Pepe Rodríguez comunicó que Gema era la expulsada a las puertas de la semifinal. Esta resolución otorgó de manera automática a Camilla y a Carlota las dos últimas plazas disponibles en la semifinal.

Tras conocer el veredicto, Gema manifestó su satisfacción por el logro de sus compañeras: «Estoy muy contenta por mis compañeras, estoy feliz, me voy sexta que es mi número preferido, no tengo ningún problema en perder, al revés. Creo que es todo un aprendizaje. Tengo un problema con rendirme, pero no me he rendido, he perdido», declaró. Asimismo, la sexta clasificada definió su paso por el formato de TVE como «un aprendizaje tremendo de vida, de emociones y de cocina, ha sido increíble», concluyendo que su favorita para alzarse con el triunfo final es Camilla porque «tiene que ganar quién de verdad vaya a aprovechar y ella tiene verdadera pasión por la cocina».