La productora discográfica que fundó el vocalista de Jarabe de Palo incrementa sus ingresos hasta rozar los 1,7 millones de euros bajo la gestión directa de su hermano y de su hija Sara

Amor a la vida, espíritu de superación y pasión musical son tres valores que definen el legado que dejó Pau Donés. El cantante, conocido por ser el vocalista del grupo Jarabe de Palo, falleció el 9 de junio de 2020. Aunque hoy se cumplen seis años de su pérdida, su mensaje continúa vivo en sus canciones, en el recuerdo de sus seres queridos y en la empresa que él mismo creó para dar forma a una filosofía que convirtió en bandera durante sus últimos años de vida: vivir es urgente.

La sociedad en cuestión es Tronco Records, la cual fue fundada por el artista en el año 1997 con el objetivo de mantener la independencia creativa y gestionar todo lo referente a la actividad artística de Jarabe de Palo, tal y como se detalla en su propia página web. La empresa se encarga de gestionar los derechos de autor y la producción de los trabajos de la banda musical. A pesar de que desde el fallecimiento de Pau Donés se ha puesto en duda la estabilidad de la firma, los datos de la empresa confirman que actualmente no solo sigue activa, sino que mantiene una evolución positiva en su actividad.

Crecimiento en ventas y ampliación de plantilla

Según el informe empresarial, actualizado en junio de 2026, la sociedad ha experimentado un crecimiento tanto en ventas como en empleo durante los últimos ejercicios disponibles. Los gráficos comerciales reflejan una evolución al alza de la facturación entre los años 2022 y 2024. En este periodo, los ingresos pasaron de situarse en algo más de un millón de euros a acercarse a los 1,7 millones de euros.

A este incremento de la facturación se suma la evolución del factor laboral de la compañía. Entre 2022 y 2023, Tronco Records aumentó ligeramente su plantilla de trabajadores, pasando de cinco a seis empleados. Esta expansión de personal se valora de forma positiva al no registrarse ninguna reducción de plantilla, un dato que encaja con el reporte de que no existen indicios visibles de crisis ni de deterioro en la mercantil. Por este motivo, no se espera que se registre próximamente el cierre de la firma.

Gestión familiar y sede en Barcelona

Tras el fallecimiento del intérprete de Jarabe de Palo, la gestión de la sociedad pasó a ser desempeñada únicamente por los miembros de su familia. Su hermano, Marc Donés, fue nombrado administrador solidario en marzo de 2020, mientras que su hija, Sara Donés Pradera, figura en los registros como accionista única de la empresa. En el plano geográfico, la compañía continúa manteniendo su sede central en la ciudad de Barcelona, a la que se suman otras dos sucursales operativas: una ubicada en la propia Ciudad Condal y otra situada en la isla de Formentera.

Sin homenajes públicos en el sexto aniversario

En fechas tan próximas al aniversario de la partida de Pau Donés, la empresa Tronco Records ha explicado que la familia prefiere vivir estos momentos en la estricta intimidad, con la máxima discreción y alejados de cualquier tipo de exposición mediática. Estas declaraciones indican que el círculo más allegado del artista musical no ha organizado ningún tipo de homenaje público en esta fecha señalada.

A pesar de optar por la vía de la discreción familiar, el entorno del vocalista ha agradecido el interés surgido acerca de la empresa que en su día fundó el cantante, cuya muerte ha tenido una gran repercusión tanto en España como en América Latina.