Medios de comunicación marroquíes han expresado preocupación por el auge del partido de extrema derecha Vox en el panorama político español y cómo este podría afectar a la comunidad de ciudadanos marroquíes residentes en España.

Según análisis publicados en medios como el digital Yabiladi, la creciente influencia de Vox —que tras las recientes elecciones autonómicas de Extremadura obtuvo un importante porcentaje de votos y es clave en la formación del gobierno regional— genera inquietud en Rabat y entre la comunidad marroquí establecida en territorio español.

La desconfianza se basa, entre otros aspectos, en la retórica sobre inmigración y políticas identitarias promovidas por Vox, que a menudo ha centrado su discurso en la gestión de fronteras, el control migratorio y medidas de integración cultural. Organizaciones y asociaciones marroquíes han criticado lo que consideran un enfoque excluyente que podría traducirse en un trato más duro hacia los inmigrantes de origen marroquí.

Además, se consideran ejemplos recientes de tensiones sociales, como los disturbios raciales registrados en julio en la Región de Murcia, como advertencia de los posibles riesgos que pueden surgir cuando crece la normalización de discursos de extrema derecha.

Los medios de Marruecos destacan también que un avance continuado de Vox podría influir en temas más amplios de la relación bilateral, incluyendo la política migratoria, el comercio agrícola, disputas territoriales sobre Ceuta y Melilla, y asuntos vinculados al Sahara Occidental y las fronteras marítimas.

Organizaciones de defensa de derechos han señalado que el ascenso de fuerzas políticas que potencian discursos duros sobre inmigración puede generar un clima de mayor estigmatización y afectar negativamente la convivencia de comunidades extranjeras en España.