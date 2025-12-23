Vangelis Pavlidis, delantero griego del Benfica, ha firmado un 2025 memorable, anotando más de 40 goles en todas las competiciones y consolidándose como una de las grandes referencias ofensivas del fútbol europeo esta temporada.

Con una cifra que alcanza los 43 goles en el año natural, Pavlidis ha igualado y superado registros históricos dentro del club lisboeta, algo que no se veía desde las cifras goleadoras de antiguas leyendas del Benfica. Su impacto ha sido inmediato y constante, convirtiéndose en una pieza clave del esquema ofensivo del conjunto portugués.

El ariete heleno no esconde su ambición y ya se compara con los grandes nombres del gol mundial. El propio jugador ha manifestado su deseo de “sentarse a la mesa” con figuras como Kylian Mbappé y Harry Kane, dos de los delanteros más determinantes del fútbol europeo en la actualidad.

Aunque los focos mediáticos suelen centrarse en las grandes ligas como la española o la inglesa, el rendimiento de Pavlidis en la Primeira Liga portuguesa y en competiciones europeas ha captado la atención de analistas y aficionados. Sus cifras lo sitúan entre los goleadores más productivos del continente, superando a muchos atacantes de primer nivel.

A sus 27 años, Pavlidis atraviesa el mejor momento de su carrera y su nombre ya empieza a sonar con fuerza de cara al próximo mercado de fichajes. Su progresión invita a pensar que el delantero griego aún no ha tocado techo y que su protagonismo en el fútbol europeo no ha hecho más que comenzar.