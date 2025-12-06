El 6 de octubre de 2023, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, anunció su intención de postularse para la presidencia de Brasil en las elecciones de octubre de 2026. Este anuncio fue realizado por Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), quien aseguró que su candidatura cuenta con el apoyo de su padre, a pesar de que este se encuentra cumpliendo una condena de 27 años en prisión por su implicación en un intento de golpe de Estado.

En declaraciones a los medios, Costa Neto confirmó que «Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) ratificó su candidatura». Esto ha sido recibido con entusiasmo por parte de los seguidores del expresidente, quienes ven en Flávio una continuación del legado de su padre en la política brasileña.

El contexto en el que Flávio se lanza como candidato es notable, dado que su padre, Jair Bolsonaro, fue condenado por organizar el golpe de Estado que buscaba derrocar a Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente. Este escenario ha complicado la imagen del exmandatario y, por ende, de su familia, pero Flávio sostiene que su candidatura es parte de una misión para continuar con el proyecto familiar para Brasil.

Flávio, quien actualmente ejerce como senador, comenzó su carrera política en 2018, cuando fue elegido para el cargo. Desde entonces, ha estado vinculado a la agenda política de su padre y al legado del gobierno anterior, que se ha caracterizado por su discurso populista y conservador.

El senador ha manifestado su deseo de honrar la memoria de su padre y continuar con las políticas que implementó durante su mandato, que abarcó desde 2019 hasta 2022. En un país profundamente polarizado, la figura de Flávio podría tanto atraer a los votantes leales a Bolsonaro como generar resistencia en aquellos que se oponen a su legado.

La elección de Flávio como candidato presidencial es una estrategia que busca mantener viva la influencia de la familia Bolsonaro en la política brasileña, especialmente en un momento en que el expresidente enfrenta serios problemas legales. En este sentido, la candidatura de Flávio puede interpretarse como un intento de afianzar la base política del clan Bolsonaro y de asegurar su relevancia en el futuro político de Brasil.

Los analistas políticos observan con interés la evolución de esta candidatura, ya que podría tener un impacto significativo en el comportamiento electoral de los votantes en 2026. La recuperación de su movilidad política sería vital para la familia Bolsonaro.

En consonancia con esto, el entorno político brasileño está en constante cambio, con varios candidatos anunciando sus intenciones de postularse. Esto crea un campo electoral diverso, donde la polarización entre diferentes ideologías se vuelve aún más evidente. Flávio Bolsonaro, por su parte, intentará posicionarse como el heredero natural de su padre y como una opción segura para aquellos que buscan continuidad y estabilidad.