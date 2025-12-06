Ambos conjuntos, heridos tras sus caídas en la última jornada liguera, buscan la redención en el mítico San Mamés. Simeone se enfrenta a su «verdugo histórico», Ernesto Valverde.

El Athletic Club y el Atlético de Madrid protagonizan este sábado, 6 de diciembre, un duelo crucial por la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Ambos equipos llegan a la cita en el mítico San Mamés de Bilbao con la necesidad imperiosa de ganar, tras sus derrotas en los últimos compromisos ligueros.

El conjunto vasco cayó 0-3 ante el Real Madrid en casa, mientras que los colchoneros cedieron 3-1 frente al Barcelona, rompiendo una racha de seis triunfos consecutivos.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid se disputará hoy, sábado 6 de diciembre:

Detalle Información Hora de inicio 21:00 horas (hora peninsular española) Televisión Movistar+ LaLiga y LaLiga TV Bar Plataforma online Movistar Plus+

La previa: Datos y rachas a tener en cuenta

El partido promete ser de máxima intensidad dadas las circunstancias de ambos clubes:

Racha de visitante: El Atlético de Madrid no ha perdido en sus últimas cinco visitas a equipos vascos en LaLiga (2 victorias, 3 empates), pero arrastra tres empates recientes.

El Atlético de Madrid no ha perdido en sus últimas cinco visitas a equipos vascos en LaLiga (2 victorias, 3 empates), pero arrastra tres empates recientes. Historial contra el Atlético: El Athletic ha perdido cinco de sus seis últimos duelos ligueros ante el Atlético, incluyendo tres seguidos.

El Athletic ha perdido cinco de sus seis últimos duelos ligueros ante el Atlético, incluyendo tres seguidos. Duelo de técnicos: Ernesto Valverde suma 11 derrotas en 20 enfrentamientos ligueros ante Diego Simeone (4 victorias, 5 empates), siendo el argentino su verdugo histórico.

Ernesto Valverde suma 11 derrotas en 20 enfrentamientos ligueros ante Diego Simeone (4 victorias, 5 empates), siendo el argentino su verdugo histórico. Puntos perdidos: Los colchoneros son el equipo que más puntos ha perdido tras ir ganando esta temporada (14), mientras que el Athletic es el único que no ha cedido puntos tras ponerse por delante.

Los colchoneros son el equipo que más puntos ha perdido tras ir ganando esta temporada (14), mientras que el Athletic es el único que no ha cedido puntos tras ponerse por delante. Goleadores a seguir: Griezmann acumula 14 goles ante el Athletic en su carrera (con Real Sociedad, FC Barcelona y Atlético de Madrid), aunque lleva cinco duelos sin marcarles. Nico Williams (3 goles en liga) buscará repetir los dos tantos que ha anotado en sus últimos cuatro enfrentamientos contra los rojiblancos.

Bajas confirmadas y posibles alineaciones

Ambos técnicos afrontan el encuentro con la enfermería activa, aunque el Athletic recupera a una pieza clave.

Posibles alineaciones

Athletic Club (Ernesto Valverde) Atlético de Madrid (Diego Simeone) Unai Simón Oblak Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri Molina, Le Normand, Hancko, Nico Jauregizar, Galarreta Giuliano, Barrios, Koke, Almada Berenguer, Sancet (regresa), Nico Williams Julián Álvarez, Griezmann Guruzeta

Bajas confirmadas

Athletic Club: Iñaki Williams (aductor), Maroan Sannadi (menisco), Robert Navarro (tobillo), Beñat Prados y Unai Eguíluz (ligamentos).

Iñaki Williams (aductor), Maroan Sannadi (menisco), Robert Navarro (tobillo), Beñat Prados y Unai Eguíluz (ligamentos). Atlético de Madrid: José María Giménez, Álex Baena, Marcos Llorente (todos por molestias musculares) y Johnny Cardoso (molestias de rodilla). Robin Le Normand regresa al equipo.

Árbitro del encuentro: Alejandro Muñiz Ruiz.