Las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas de 19 grados. La probabilidad de precipitación es muy baja, asegurando buen tiempo para el día festivo.

La ciudad de Ceuta disfruta este sábado 6 de diciembre de una jornada plenamente soleada, marcada por un ambiente estable que favorece las actividades al aire libre durante este día festivo.

Previsión para el 6 de diciembre (Sábado)

Temperaturas: La máxima rondará los 19 grados , mientras que la mínima se situará en 14 grados , según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) .

Cielos despejados desde la mañana, que se mantendrán sin nubes a lo largo del día. Viento: Soplará moderado desde poniente (oeste), con rachas de alrededor de 14 km/h .

Humedad y Lluvias: La humedad alcanza el 77%, pero la probabilidad de precipitación es muy baja (apenas un 5%), descartando lluvias.

La humedad alcanza el 77%, pero la (apenas un 5%), descartando lluvias. Evolución: Las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados por la tarde, descendiendo gradualmente hasta los 14-15 grados durante la noche y la madrugada.

Pronóstico para el resto del puente

El buen tiempo con predominio del sol se extenderá durante el fin de semana en la ciudad:

El tiempo del domingo (7 de diciembre): Se espera un panorama poco nuboso con una temperatura máxima similar a la del sábado (19 grados), aunque la mínima podría experimentar algunos cambios. El viento soplará muy flojo de dirección oeste.

Se espera un panorama con una temperatura máxima similar a la del sábado (19 grados), aunque la mínima podría experimentar algunos cambios. El viento soplará muy flojo de dirección oeste. El tiempo del lunes (8 de diciembre): Se descartan lluvias. Durante la primera mitad del día predominará un panorama poco nuboso que dará paso a amplios claros. La temperatura máxima se mantendrá en 19 grados y la mínima será similar. El viento se mantendrá en calma, de dirección oeste.

En resumen, el día transcurre con estabilidad, cielos despejados y buenas condiciones para disfrutar del día festivo en Ceuta.