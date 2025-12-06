El conjunto culé busca dar otro golpe sobre la mesa y mantener el liderato ante un Real Betis en estado de gracia tras su victoria en el derbi sevillano.

El Real Betis y el Barcelona protagonizan este sábado 6 de diciembre un choque de alto voltaje por la jornada 15 de LaLiga EA Sports. El conjunto culé, de nuevo en su mejor nivel y líder en solitario tras su victoria ante el Atlético de Madrid, visita La Cartuja para enfrentarse a un Betis con la moral por las nubes después de conquistar el Sánchez-Pizjuán en el derbi sevillano.

Todos los ingredientes están listos para un partidazo en la zona alta de la tabla.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro entre el Real Betis y el Barcelona se disputará hoy, sábado 6 de diciembre:

Detalle Información Hora de inicio 18:30 horas (hora peninsular española) Televisión Movistar LaLiga Plataforma online Movistar Plus+ (dial 54 en Movistar y 110 en Orange)

La previa: remonta el Barça, en racha el Betis

El Barcelona mostró su gran nivel con una imponente remontada ante un Atlético de Madrid que llegó en forma al Camp Nou. La reacción llegó de forma casi inmediata con el gol de Raphinha, cuya vuelta ha dotado de un puñal por la banda al equipo de Flick. Olmo y Ferran cerraron una victoria clave.

Regresos clave: El técnico alemán recupera a Pedri , el jugador que marca el ritmo blaugrana, y a Frenkie de Jong tras sus ausencias por un proceso febril, conformando una dupla clave para este partido.

El técnico alemán recupera a , el jugador que marca el ritmo blaugrana, y a tras sus ausencias por un proceso febril, conformando una dupla clave para este partido. Historial favorable: El Barcelona ha puntuado en cada una de sus últimas 14 visitas al Real Betis.

El Barcelona ha puntuado en cada una de sus últimas 14 visitas al Real Betis. Lamine Yamal: Llega con ganas de reivindicarse tras un partido más discreto ante el Atlético, en busca de mantener el liderato.

Por su parte, el Real Betis llega en un gran momento, buscando romper una racha negativa ante el Barça:

Sin victorias locales: El Real Betis no ha ganado ninguno de sus últimos siete encuentros ante el Barcelona en LaLiga, y no lo hace en casa desde 2008.

El Real Betis no ha ganado ninguno de sus últimos siete encuentros ante el Barcelona en LaLiga, y no lo hace en casa desde 2008. Momento dulce: La victoria en el derbi sevillano, con un espectacular Pablo Fornals (siete goles en 14 partidos de Liga), ha impulsado la moral bética.

La victoria en el derbi sevillano, con un espectacular (siete goles en 14 partidos de Liga), ha impulsado la moral bética. Dudas y recuperaciones: Se espera la llegada de Amrabat, víctima de un golpe en el derbi. Hay dudas con Antony, que salió cojeando en la Copa del Rey, pero podría estar. Riquelme, con un hat-trick en Copa, sube enteros con Pellegrini, aunque se espera a Abde como titular.

El Betis busca asentarse en el quinto puesto y marcar distancia con un Espanyol con el que está empatado a puntos.

Posibles alineaciones