Las autoridades francesas han puesto en marcha un dispositivo de investigación digital en plataformas de compraventa de segunda mano tras los graves altercados que provocaron daños o robos en más de 3.000 establecimientos.

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Investigación digital y rastreo en redes

Tras la intensa oleada de violencia registrada el pasado sábado, las fuerzas de seguridad galas han centrado sus esfuerzos en monitorizar aplicaciones y páginas web de comercio entre particulares, como Vinted, Leboncoin y otras redes sociales. El objetivo principal es identificar y localizar a personas que intenten vender objetos procedentes de los saqueen colectivos ocurridos durante las manifestaciones.

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Entre los artículos robados que están siendo rastreados se encuentran ropa de marca, productos tecnológicos, perfumes y material electrónico sustraído de comercios vandalizados. Las autoridades advierten de que la reventa de material robado constituye un delito de receptación, el cual conlleva penas severas de prisión y multas económicas tanto para los vendedores como para quienes adquieran dichos productos a sabiendas de su procedencia ilícita.

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Balance de los daños y respuesta institucional

El balance del fin de semana refleja una magnitud de daños materiales sin precedentes recientes:

Establecimientos afectados: Más de 3.000 comercios sufrieron saqueos, robos directos o destrozos en sus instalaciones.

Más de sufrieron saqueos, robos directos o destrozos en sus instalaciones. Sectores más castigados: Tiendas de ropa, perfumerías, establecimientos de telefonía y pequeños comercios locales en los centros urbanos.

Tiendas de ropa, perfumerías, establecimientos de telefonía y pequeños comercios locales en los centros urbanos. Coordinación policial: Las unidades cibernéticas de la policía y la gendarmería trabajan en colaboración directa con los responsables de las plataformas digitales para congelar cuentas sospechosas y rastrear las direcciones IP y bancarias de los implicados.

«No habrá impunidad para quienes hayan aprovechado el caos para lucrarse. El rastreo no se limita a las calles, sino que se extiende a todo el entorno digital», han señalado fuentes vinculadas a la investigación.

Se prevé que a lo largo de las próximas semanas aumente la cifra de detenciones a medida que avancen los peritajes cibernéticos y la inspección de los perfiles de venta creados tras los altercados.