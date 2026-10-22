Moscú / Estambul — Ante los crecientes indicios y el temor generalizado de que el presidente ruso, Vladímir Putin, esté a punto de ordenar una nueva y masiva movilización de tropas para la guerra en Ucrania, miles de ciudadanos rusos han optado por abandonar el país antes de que el ejército pueda reclutarlos de manera forzosa.

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Destinos como Turquía, Georgia y Armenia han registrado en las últimas semanas un incremento en la llegada de hombres en edad militar que buscan eludir las posibles órdenes de levas. La incertidumbre sobre el alcance y la inminencia de una nueva campaña de movilización ha disparado las alarmas entre la población civil, recordando el éxodo masivo vivido tras los primeros decretos de reclutamiento parcial.

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DesMENTIDOS OFICIALES Y ESCEPTICISMO CIUDADANO

Por su parte, el Kremlin ha negado de forma categórica que se esté preparando una nueva oleada de movilizaciones obligatorias. Desde Moscú se ha calificado la información de «absoluta tontería» y de «ataque informativo» contra los intereses de Rusia. Sin embargo, diversos analistas y los propios blogueros militares del país consideran probable que el mando ruso necesite reforzar sus filas para contrarrestar las altas tasas de desgaste en el frente.

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Testimonios recogidos en el extranjero reflejan la profunda desconfianza hacia las garantías oficiales. «Cuesta creer que tu propio Estado pueda enviarte de repente al frente, pero ya hemos visto que sucede», relata un ciudadano moscovitado que ha decidido establecerse temporalmente en Estambul a la espera de poder reunirse con su familia. «Quiero vivir en Rusia, pero sin este tipo de riesgos».

Mientras el pulso político y militar continúa en Ucrania, el temor a ser reclutado sigue empujando a una parte de la población masculina a buscar refugio más allá de las fronteras rusas, evidenciando las tensiones internas y el coste social que la prolongación del conflicto sigue generando en el país.