Francia vive una ola de disturbios que ha llevado al primer ministro, Sébastien Lecornu, a anunciar la implementación de toques de queda parciales en varias ciudades del país. Las protestas, motivadas por el elevado coste de vida, han derivado en enfrentamientos violentos con la policía y saqueos de comercios. Durante el fin de semana, las manifestaciones masivas se convirtieron en algunos de los altercados más violentos de los últimos años en Francia.

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El acceso al museo del Louvre fue bloqueado este lunes por colectivos de estudiantes, lo que obligó al cierre del museo durante todo el día. En medio de esta crisis, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su dimisión, que fue rechazada por el presidente Emmanuel Macron, quien enfatizó la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden.

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Impacto en el comercio y medidas del gobierno

El ministro de Comercio, Serge Papin, informó que al menos 3.000 comercios han sido afectados por los ataques. El gobierno está trabajando en exenciones de cargas y cotizaciones para los afectados. Además, Lecornu ha destacado que la policía continuará identificando a los responsables de los saqueos, señalando que muchos no llevaban capuchas y podrán ser reconocidos. En París, 200 investigadores están dedicados a esta tarea.

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El colectivo de los ‘chalecos amarillos’ ha convocado una nueva jornada de movilización para el próximo sábado, exigiendo la dimisión de Emmanuel Macron. Han anunciado 84 manifestaciones en diversas ciudades y concentraciones en rotondas y plazas.

Reacciones internacionales y medidas de seguridad

El expresidente estadounidense Donald Trump ha comentado en su red social que los inmigrantes «han tomado» Francia y ha sugerido cerrar las fronteras. Por su parte, la Comisión Europea ha condenado los actos violentos, respaldando el derecho a manifestarse pacíficamente y los esfuerzos de las autoridades francesas para mantener la seguridad.

A pesar de los disturbios, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha confirmado que el partido de la Liga de Campeones entre el PSG y el Barcelona se mantendrá según lo previsto. Nuñez ha asegurado que no se plantea posponer eventos deportivos.

Lecornu no descarta la posibilidad de decretar el estado de emergencia si la situación lo requiere y ha advertido que no se tolerarán los saqueos. Ha señalado a «la extrema izquierda» como responsable de los desórdenes diurnos y a «la delincuencia general» de los nocturnos. El gobierno está implementando una «respuesta penal masiva» tras los saqueos.

Además, Lecornu ha anunciado medidas de protección del empleo para los trabajadores de los comercios afectados, quienes podrán acogerse al paro parcial con una cobertura del 100% a partir de este martes.