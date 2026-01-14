El exsecretario general del PSOE en Extremadura y candidato socialista en las últimas elecciones autonómicas, Miguel Ángel Gallardo, ha comunicado este miércoles su decisión de renunciar a su acta de diputado en la Asamblea regional. Con esta renuncia, Gallardo pierde también su condición de aforado, según han informado fuentes oficiales.

La decisión marca un punto de inflexión en la trayectoria política del socialista, que lideró el partido en la comunidad autónoma durante los últimos años y encabezó la candidatura del PSOE en las elecciones más recientes.