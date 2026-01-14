El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su apoyo a la ministra Pilar Alegría tras las declaraciones de Santiago Abascal durante un mitin en Utebo (Zaragoza), en las que cuestionó su candidatura en las elecciones aragonesas, refiriéndose a ella como «mujer objeto».

Abascal criticó el feminismo del Ejecutivo, insinuando que designar a Alegría como candidata no constituye un avance en igualdad. Ante esto, Sánchez publicó en X: «Frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad, más respeto y más democracia. España es mucho mejor que sus insultos».

Por su parte, Alegría compartió un vídeo lamentando lo que considera «evidente machismo y misoginia» y espera que la campaña electoral en Aragón no siga ese camino ni en público ni en las redes. La ministra calificó los comentarios como muestra de la «degradación» y «deshumanización» de la vida política, concluyendo: «Ojalá los machistas se queden solos».

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también se sumó al respaldo, recordando que mujeres, migrantes y el colectivo LGTBI+ son blancos frecuentes de la extrema derecha. «Frente a su machismo deleznable y su negacionismo, más derechos e igualdad. Somos y seguiremos siendo el dique de contención frente a los retrocesos», señaló en X.