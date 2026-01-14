El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reclamó al Gobierno que abandone el modelo de financiación propuesto, al considerar que «privilegia a unos y rompe la igualdad» entre comunidades autónomas. Además, criticó la falta de información recibida, especialmente en comparación con otras autonomías.

En declaraciones este miércoles en Guadalajara, García-Page señaló que espera, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, «tener la misma información que tienen los que han estado en el ajo, al menos la que tienen Junqueras y Salvador Illa».

El presidente regional insistió en la importancia de la transparencia en la financiación del régimen común y de las competencias no homogéneas, que varían entre comunidades y podrían reforzar privilegios: «Queremos que las cuentas sean claras y que la financiación del conjunto del sistema la sepamos todos», afirmó.

García-Page subrayó que Castilla-La Mancha está abierta a estudiar aspectos del modelo planteado, pero rechazó cualquier intento de imponer privilegios que rompan la igualdad: «No nos pueden poner el chantaje de por medio», afirmó.

Recordó que el PSOE ya rechazó en el Congreso de Sevilla enmiendas que proponían ordinalidad en la financiación y destacó la necesidad de cumplir con lo aprobado y con la palabra dada a los ciudadanos. «No más cesiones a los chantajes independentistas, porque nos estamos jugando el meollo de la cultura progresista en este país», insistió.

Sobre la posibilidad de recurrir el modelo, García-Page indicó que primero se debe ganar la batalla políticamente.