La dermatóloga Elisa Pinto declaró este miércoles ante la Audiencia Nacional que el exconsejero de OHL, Javier López Madrid, le confesó haber contratado al excomisario José Manuel Villarejo “para ayudarle a hundir cualquier denuncia” que ella pudiera presentar.

Durante su testimonio, Pinto relató que entre abril de 2012 y diciembre de 2013 mantuvo “comunicaciones que no quería” con López Madrid, incluyendo mensajes, llamadas, fotografías y visitas no deseadas a su domicilio y consulta. La doctora, quien también fue acusada de acoso por el empresario —denuncia que resultó archivada— aseguró que no podía defenderse debido al poder e influencia de López Madrid.

Según su declaración, cuando comenzó a recibir llamadas anónimas, López Madrid le restó importancia y le dijo que su entorno también estaba siendo contactado, pidiéndole que no denunciara, y asegurándole que Villarejo, como policía, “se estaba ocupando” del asunto. En junio de 2013, al amenazar con denunciar, el empresario le confirmó que había contratado al excomisario para que “cualquier denuncia quedara sepultada” y lo calificó como experto en “poner en su sitio a las chulas”.

Tras una reunión en diciembre con López Madrid y Rafael Redondo, socio de Villarejo, donde le pidieron que cesaran las llamadas que le atribuían, Pinto comenzó a recibir amenazas de muerte y amenazas contra sus hijos. En enero siguiente presentó la primera denuncia en la comisaría de Chamartín, iniciando una serie de quince denuncias hasta abril de 2014, cuando, tras ser apuñalada, acudió a la Guardia Civil.

La dermatóloga negó haber acosado al empresario y aseguró sentirse completamente indefensa ante la falta de investigación sobre los ataques a ella y su entorno. En febrero de 2015 informó al Ministerio del Interior y actualmente mantiene activa la causa penal contra López Madrid y Villarejo.

El juicio, que analiza exclusivamente la supuesta contratación de Villarejo por López Madrid, continuará en febrero con la pieza principal, en la que ambos están acusados de hostigar a la doctora para que retirara la denuncia por acoso. La Fiscalía solicita 13 años y dos meses de prisión para López Madrid.