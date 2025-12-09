El candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha denunciado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “utiliza a Extremadura como laboratorio” para evaluar su propio liderazgo, aunque ha asegurado que este experimento “le saldrá mal” y que las elecciones del 21 de diciembre traerán “sorpresas”, a pesar de los desfavorables pronósticos que muestran las encuestas para el PSOE.

En una entrevista en Onda Cero, Gallardo ha criticado también a la actual presidenta regional, María Guardiola, afirmando que actúa “como el dúo Pimpinela” con el líder de Vox, Santiago Abascal, y su candidato, dando la impresión de enfrentamiento, pero preparando pactos de gobierno tras los comicios.

El socialista ha destacado que su formación ofrece una alternativa frente a Guardiola y ha subrayado que “desde Madrid usan a Extremadura como conejillo de indias”, en referencia a que la región no es prioritaria para Feijóo. “Han hecho un laboratorio para ver cómo está el ambiente, pero a Extremadura ya no se la utiliza. Eso no lo han medido y habrá sorpresas”, ha enfatizado.

Gallardo se ha mostrado confiado en la existencia de un “voto oculto” que podría revertir las encuestas y colocar al PSOE como el partido más votado, apoyándose en la percepción de la “ilusión en la gente” durante su campaña.