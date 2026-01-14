La Policía Nacional y la Ertzaintza han detenido en Agurain a un joven de 16 años, al que vinculan con la organización terrorista Daesh. El menor está acusado de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento.

La investigación comenzó en noviembre de 2025, cuando los especialistas en terrorismo yihadista detectaron señales de radicalización profunda. Según fuentes policiales, el adolescente se identificaba como un muyahidin y se habría instruido de manera autodidacta a través de material audiovisual difundido por la organización terrorista.

El arresto se produjo tras un altercado en la localidad, durante el cual los agentes incautaron cuchillos, una pistola simulada y un pasamontañas que llevaba en su mochila. Posteriormente, se registró su vivienda, donde se halló material informático relacionado con la investigación.

El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, ha confirmado que el menor ha sido trasladado a la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se encargará de instruir el caso.