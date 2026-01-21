El juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para influir en procedimientos judiciales ha citado como testigo al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, a fin de que explique su relación personal con Díez y con el resto de investigados en la causa.

El magistrado Arturo Zamarriego, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, ha dictado tres autos fechados el pasado 17 de enero, a los que ha tenido acceso EFE, en los que resuelve diversas diligencias solicitadas por las acusaciones populares.

En uno de ellos, el juez acepta parcialmente la petición del Partido Popular y acuerda la citación de Zarrías como testigo el próximo 16 de abril para que “manifieste su relación personal con los investigados en esta causa” y con la entidad Zaño Sociedad Consultora S.L. La Fiscalía había propuesto igualmente su declaración en calidad de testigo.

El PP había solicitado que Zarrías compareciera como imputado, al considerar que administra la citada sociedad y que tuvo contratada a Leire Díez entre junio y octubre de 2024 para investigar sobre el caso de los ERE en Andalucía. No obstante, el magistrado descarta esta condición y advierte de que, en caso de no comparecer, Zarrías podría enfrentarse a una multa de entre 200 y 5.000 euros. Asimismo, ha ordenado a la Policía Judicial que localice su domicilio, al no constar en la causa.

En otro de los autos, Zamarriego acuerda la declaración como testigos de tres personas que, según señala, “pueden esclarecer las reuniones controvertidas” objeto de investigación. Estas comparecencias, solicitadas por la organización Hazte Oír, están previstas para los días 16 y 24 de abril.

El juez también ha dado traslado a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que se pronuncien sobre la petición de Hazte Oír de ampliar la querella que dio origen a este procedimiento. En la causa están actualmente investigados Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Por el contrario, el magistrado rechaza otras diligencias solicitadas por las acusaciones populares al considerar que ya se han practicado o que no resultan necesarias ni pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Rechazo a nuevas personaciones

En los autos, Zamarriego inadmite también las solicitudes de personación del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, en línea con el criterio de la Fiscalía. El juez argumenta que ambas peticiones se basan únicamente en informaciones periodísticas y en la supuesta afirmación de Leire Díez de controlar la defensa jurídica de denunciantes en otros procedimientos, sin aportar indicios suficientes.

Del mismo modo, rechaza la personación del autodenominado sindicato Manos Limpias, al concluir que no puede considerarse perjudicado u ofendido directo por los delitos investigados.

El magistrado descarta asimismo varias peticiones del PP, entre ellas la entrada y registro de la sede de Zaño Sociedad Consultora, por considerarlas innecesarias o desproporcionadas, al entender que “exceden del objeto de la presente instrucción” y podrían dilatarla de forma injustificada.

Tampoco admite la solicitud de Vox para que declare el teniente de la Guardia Civil Antonio Balas, al no constar que presenciara reuniones relacionadas con los hechos investigados ni que tenga conocimiento directo de las mismas.

Por último, el juez recuerda que ya se han acordado otras diligencias relevantes, como el requerimiento al PSOE para que informe sobre la relación mantenida con Leire Díez y sobre posibles pagos por servicios prestados. Además, está prevista para el próximo 2 de febrero la declaración del exdirigente socialista Santos Cerdán, del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, y del empresario Alejandro Hamlyn, así como la solicitud de documentación al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional relativa a otra causa en la que también está investigada Leire Díez.