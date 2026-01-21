El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han acordado celebrar un homenaje de Estado en recuerdo de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) el próximo sábado 31 de enero en Huelva, según han informado fuentes de ambos Ejecutivos.

El acuerdo se ha alcanzado tras una conversación telefónica mantenida este martes por ambos dirigentes, en la que intercambiaron información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente. Los gobiernos central y andaluz han difundido comunicados prácticamente idénticos y de forma simultánea para dar cuenta del contenido de la conversación.

Fuentes del Gobierno central ya habían avanzado días atrás la intención de organizar un funeral de Estado, aunque subrayaban entonces la necesidad de esperar a que todas las víctimas mortales fueran recuperadas e identificadas, así como de coordinar las agendas con la Casa Real.

Finalmente, Sánchez y Moreno han concretado que el homenaje se celebrará el sábado 31 de enero en Huelva, provincia de residencia de al menos 23 de las 43 personas fallecidas en el siniestro.

Según el último balance oficial, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha logrado identificar ya a 41 de las 43 víctimas mortales del accidente ferroviario, mientras continúan los trabajos para completar el proceso de identificación.