Un guarda de campo ha logrado localizar este martes al perro Boro, desaparecido desde el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), aunque el animal no ha podido ser rescatado tras huir cuando intentaban atraparlo.

Según han confirmado, durante la mañana una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, junto a miembros del Partido Animalista PACMA y la dueña del animal, han participado en un operativo de búsqueda sin resultados positivos.

Ha sido ya por la tarde cuando un guarda de campo ha avistado a Boro merodeando junto a la alambrada situada en la zona donde se produjo el siniestro. Sin embargo, al percatarse de la presencia humana, el perro ha escapado monte a través, dificultando su captura.

Las intensas lluvias registradas en la zona han obligado a suspender las labores de rastreo, que se reanudarán previsiblemente mañana. Boro se ha convertido en un símbolo de la tragedia tras las reiteradas llamadas públicas de su dueña solicitando ayuda para localizarlo.