El santoral católico conmemora hoy, 22 de enero, a dos grandes mártires que, en épocas y lugares distintos, dieron un testimonio heroico de su fe: San Vicente, el diácono que es gloria de la Iglesia española, y San Anastasio, el soldado persa convertido al cristianismo.

San Vicente Mártir, diácono

San Vicente (siglo IV) nació en Huesca y ejerció su ministerio en Valencia como diácono del obispo Valero. Es uno de los tres grandes diáconos mártires de la antigüedad (junto a San Esteban y San Lorenzo).

Palabra y Acción: Como el obispo Valero era tartamudo, Vicente era quien se encargaba de predicar con gran elocuencia. Durante la persecución de Diocleciano, fue arrestado y llevado a Valencia.

Como el obispo Valero era tartamudo, Vicente era quien se encargaba de predicar con gran elocuencia. Durante la persecución de Diocleciano, fue arrestado y llevado a Valencia. Tormentos Increíbles: Sufrió uno de los martirios más crueles de la historia: fue colocado en un potro, desgarrado con garfios de hierro y asado en una parrilla. A pesar de todo, mantuvo una alegría y una paz que desesperaban a su verdugo, el prefecto Daciano.

Sufrió uno de los martirios más crueles de la historia: fue colocado en un potro, desgarrado con garfios de hierro y asado en una parrilla. A pesar de todo, mantuvo una alegría y una paz que desesperaban a su verdugo, el prefecto Daciano. El Cuervo Protector: Tras su muerte, su cuerpo fue arrojado al campo, pero un cuervo lo protegió de los animales carroñeros. Más tarde fue arrojado al mar con una piedra de molino, pero el cuerpo regresó milagrosamente a la orilla.

Tras su muerte, su cuerpo fue arrojado al campo, pero un cuervo lo protegió de los animales carroñeros. Más tarde fue arrojado al mar con una piedra de molino, pero el cuerpo regresó milagrosamente a la orilla. Patronazgo: Es el patrón de la ciudad de Valencia, de los diáconos y de los viticultores (productores de vino).

San Anastasio de Persia, mártir

Anastasio era un soldado del ejército persa que quedó impresionado por las reliquias de la Santa Cruz cuando su país invadió Jerusalén en el siglo VII.

Conversión y Monacato: Tras convertirse y bautizarse, vivió como monje en Jerusalén durante siete años. Decidió regresar a tierras persas para predicar el Evangelio, sabiendo que le costaría la vida.

Tras convertirse y bautizarse, vivió como monje en Jerusalén durante siete años. Decidió regresar a tierras persas para predicar el Evangelio, sabiendo que le costaría la vida. El Sacrificio: Fue decapitado tras sufrir largas prisiones y torturas. Sus reliquias fueron muy veneradas en Roma, donde se le dedica la famosa abadía de Tre Fontane.

Otros santos que se celebran el 22 de enero

Junto a estos mártires, la Iglesia recuerda hoy a:

San Vicente Pallotti: Sacerdote italiano del siglo XIX y fundador de la Sociedad del Apostolado Católico (Palotinos). Fue un visionario que promovió la importancia del laicado en la misión de la Iglesia, adelantándose a las ideas del Concilio Vaticano II.

Sacerdote italiano del siglo XIX y fundador de la Sociedad del Apostolado Católico (Palotinos). Fue un visionario que promovió la importancia del laicado en la misión de la Iglesia, adelantándose a las ideas del Concilio Vaticano II. Santa Teodolinda: Reina de los lombardos en el siglo VII. Jugó un papel crucial en la conversión de su pueblo al catolicismo y fue una gran benefactora de la Iglesia y las artes.

Reina de los lombardos en el siglo VII. Jugó un papel crucial en la conversión de su pueblo al catolicismo y fue una gran benefactora de la Iglesia y las artes. San Gaudencio de Novara, obispo: Gran amigo de San Ambrosio de Milán, trabajó incansablemente en la evangelización del norte de Italia a principios del siglo V.

Gran amigo de San Ambrosio de Milán, trabajó incansablemente en la evangelización del norte de Italia a principios del siglo V. San Valero de Zaragoza: Aunque su fiesta principal es el 29 de enero, hoy se le recuerda frecuentemente junto a su diácono San Vicente.

Beatos