Hoy la energía cambia drásticamente. Tras el brillo social de ayer, la entrada de la Luna en Piscis nos sumerge en una atmósfera de calma, empatía y sensibilidad. Es el día de Navidad perfecto para conectar con el corazón, dejar de lado las exigencias del Sol en Capricornio y simplemente ser. El cosmos favorece la reconciliación, la escucha activa y el agradecimiento por lo vivido durante el año.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Bajas las revoluciones. Tras una Nochebuena intensa, hoy prefieres el silencio o las charlas en voz baja. Tu intuición está muy afinada; haz caso a ese presentimiento.
- Foco: el descanso reparador. No te sientas culpable por echarte una siesta larga.
- Amor: una mirada o un gesto valdrán más que cualquier discurso apasionado.
- Número de la suerte: 7.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Hoy disfrutas de la sobremesa larga con amigos o familiares que son como hermanos. Te sientes protegido y valorado por tu círculo más cercano.
- Social: un deseo que pediste hace tiempo empieza a dar señales de materializarse.
- Consejo: comparte tus sueños con los demás; hoy encontrarás el apoyo emocional que necesitas.
- Número de la suerte: 11.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
A pesar de ser festivo, tu mente vuela hacia tus metas futuras. La Luna en el punto más alto de tu carta te hace reflexionar sobre tu propósito de vida.
- Foco: la inspiración. Recibirás un elogio por parte de un familiar mayor que te dará mucha seguridad.
- Dinero: evita hablar de negocios en la comida de Navidad; hoy toca desconectar.
- Número de la suerte: 10.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La Luna en un signo de agua como el tuyo te hace sentir en casa, estés donde estés. Es un día ideal para planear un viaje espiritual o una escapada para el próximo año.
- Mente: te atrae lo místico y lo profundo. Una película o un libro hoy te conmoverán profundamente.
- Amor: la conexión con tu pareja es casi telepática. Disfrutad de esa sintonía.
- Número de la suerte: 9.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Hoy es un día de introspección y transformación. Dejas atrás el protagonismo de ayer para conectar con tus emociones más íntimas y profundas.
- Foco: soltar. Es el momento perfecto para perdonar una ofensa antigua y liberar espacio en tu corazón.
- Sorpresa: un regalo inesperado te hará darte cuenta de lo mucho que te conocen tus allegados.
- Número de la suerte: 8.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El foco está totalmente en el «otro». Disfrutarás de la Navidad a través de los ojos de tu pareja o de esa persona especial con la que compartes el día.
- Relaciones: la armonía es total si dejas de lado la crítica y te entregas al fluir del día.
- Consejo: deja que otros tomen las decisiones hoy; te vendrá bien descansar de la organización.
- Número de la suerte: 2.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Tu bienestar físico y emocional es lo primero. Tras los excesos, hoy buscarás el equilibrio, quizás con un paseo tranquilo o una comida más ligera.
- Rutina: ayudar en los quehaceres domésticos de forma pausada te resultará extrañamente relajante.
- Salud: hidrátate bien y busca momentos de soledad si el ruido familiar te agobia.
- Número de la suerte: 6.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La Luna en Piscis activa tu zona de alegría y creatividad. Es una Navidad llena de risas, juegos y, posiblemente, un toque de romance muy especial.
- Creatividad: si hay niños cerca, te divertirás más que ellos. Tu niño interior está muy presente hoy.
- Amor: te sientes romántico y con ganas de expresar tus sentimientos sin miedos.
- Número de la suerte: 5.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Tu refugio es tu hogar. Hoy prefieres la calidez de la chimenea o el sofá a las grandes aventuras. Disfrutas de la compañía de tus seres más íntimos.
- Familia: una anécdota del pasado unirá a los presentes en una carcajada común.
- Bienestar: decorar tu espacio o simplemente disfrutar de su belleza te dará mucha paz.
- Número de la suerte: 4.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tus palabras son hoy bálsamo para los demás. Con el Sol en tu signo, tienes la autoridad, pero la Luna te da la dulzura necesaria para comunicar tus ideas.
- Comunicación: ideal para escribir tarjetas de agradecimiento o mensajes llenos de alma.
- Foco: los hermanos o parientes cercanos serán tu gran apoyo durante el día de hoy.
- Número de la suerte: 3.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Día de gratitud por lo que tienes. Te sientes próspero, no solo por el dinero, sino por la calidad de la vida que has construido.
- Dinero: podrías recibir una noticia positiva sobre una propiedad o un bien familiar.
- Sentidos: disfruta de los sabores y los aromas de la Navidad; hoy tus sentidos están muy despiertos.
- Número de la suerte: 22.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
¡La Luna entra en tu signo! Eres el canal de paz para todos los que te rodean. Tu presencia es calmante y tu sensibilidad, tu mayor regalo para el mundo.
- Energía: te sientes renovado y con una conexión espiritual muy fuerte. Confía en tus sueños de hoy.
- Amor: irradias una luz especial que atraerá mucha ternura hacia ti.
- Número de la suerte: 1.