Hoy la energía cambia drásticamente. Tras el brillo social de ayer, la entrada de la Luna en Piscis nos sumerge en una atmósfera de calma, empatía y sensibilidad. Es el día de Navidad perfecto para conectar con el corazón, dejar de lado las exigencias del Sol en Capricornio y simplemente ser. El cosmos favorece la reconciliación, la escucha activa y el agradecimiento por lo vivido durante el año.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Bajas las revoluciones. Tras una Nochebuena intensa, hoy prefieres el silencio o las charlas en voz baja. Tu intuición está muy afinada; haz caso a ese presentimiento.

Foco: el descanso reparador. No te sientas culpable por echarte una siesta larga.

Amor: una mirada o un gesto valdrán más que cualquier discurso apasionado.
Número de la suerte: 7.

una mirada o un gesto valdrán más que cualquier discurso apasionado. Número de la suerte: 7.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hoy disfrutas de la sobremesa larga con amigos o familiares que son como hermanos. Te sientes protegido y valorado por tu círculo más cercano.

Social: un deseo que pediste hace tiempo empieza a dar señales de materializarse.

Consejo: comparte tus sueños con los demás; hoy encontrarás el apoyo emocional que necesitas.
Número de la suerte: 11.

comparte tus sueños con los demás; hoy encontrarás el apoyo emocional que necesitas. Número de la suerte: 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

A pesar de ser festivo, tu mente vuela hacia tus metas futuras. La Luna en el punto más alto de tu carta te hace reflexionar sobre tu propósito de vida.

Foco: la inspiración. Recibirás un elogio por parte de un familiar mayor que te dará mucha seguridad.

Dinero: evita hablar de negocios en la comida de Navidad; hoy toca desconectar.
Número de la suerte: 10.

evita hablar de negocios en la comida de Navidad; hoy toca desconectar. Número de la suerte: 10.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La Luna en un signo de agua como el tuyo te hace sentir en casa, estés donde estés. Es un día ideal para planear un viaje espiritual o una escapada para el próximo año.

Mente: te atrae lo místico y lo profundo. Una película o un libro hoy te conmoverán profundamente.

Amor: la conexión con tu pareja es casi telepática. Disfrutad de esa sintonía.
Número de la suerte: 9.

la conexión con tu pareja es casi telepática. Disfrutad de esa sintonía. Número de la suerte: 9.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy es un día de introspección y transformación. Dejas atrás el protagonismo de ayer para conectar con tus emociones más íntimas y profundas.

Foco: soltar. Es el momento perfecto para perdonar una ofensa antigua y liberar espacio en tu corazón.

Sorpresa: un regalo inesperado te hará darte cuenta de lo mucho que te conocen tus allegados.
Número de la suerte: 8.

un regalo inesperado te hará darte cuenta de lo mucho que te conocen tus allegados. Número de la suerte: 8.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El foco está totalmente en el «otro». Disfrutarás de la Navidad a través de los ojos de tu pareja o de esa persona especial con la que compartes el día.

Relaciones: la armonía es total si dejas de lado la crítica y te entregas al fluir del día.

Consejo: deja que otros tomen las decisiones hoy; te vendrá bien descansar de la organización.
Número de la suerte: 2.

deja que otros tomen las decisiones hoy; te vendrá bien descansar de la organización. Número de la suerte: 2.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu bienestar físico y emocional es lo primero. Tras los excesos, hoy buscarás el equilibrio, quizás con un paseo tranquilo o una comida más ligera.

Rutina: ayudar en los quehaceres domésticos de forma pausada te resultará extrañamente relajante.

Salud: hidrátate bien y busca momentos de soledad si el ruido familiar te agobia.
Número de la suerte: 6.

hidrátate bien y busca momentos de soledad si el ruido familiar te agobia. Número de la suerte: 6.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La Luna en Piscis activa tu zona de alegría y creatividad. Es una Navidad llena de risas, juegos y, posiblemente, un toque de romance muy especial.

Creatividad: si hay niños cerca, te divertirás más que ellos. Tu niño interior está muy presente hoy.

Amor: te sientes romántico y con ganas de expresar tus sentimientos sin miedos.
Número de la suerte: 5.

te sientes romántico y con ganas de expresar tus sentimientos sin miedos. Número de la suerte: 5.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu refugio es tu hogar. Hoy prefieres la calidez de la chimenea o el sofá a las grandes aventuras. Disfrutas de la compañía de tus seres más íntimos.

Familia: una anécdota del pasado unirá a los presentes en una carcajada común.

Bienestar: decorar tu espacio o simplemente disfrutar de su belleza te dará mucha paz.
Número de la suerte: 4.

decorar tu espacio o simplemente disfrutar de su belleza te dará mucha paz. Número de la suerte: 4.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tus palabras son hoy bálsamo para los demás. Con el Sol en tu signo, tienes la autoridad, pero la Luna te da la dulzura necesaria para comunicar tus ideas.

Comunicación: ideal para escribir tarjetas de agradecimiento o mensajes llenos de alma.

Foco: los hermanos o parientes cercanos serán tu gran apoyo durante el día de hoy.
Número de la suerte: 3.

los hermanos o parientes cercanos serán tu gran apoyo durante el día de hoy. Número de la suerte: 3.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Día de gratitud por lo que tienes. Te sientes próspero, no solo por el dinero, sino por la calidad de la vida que has construido.

Dinero: podrías recibir una noticia positiva sobre una propiedad o un bien familiar.

Sentidos: disfruta de los sabores y los aromas de la Navidad; hoy tus sentidos están muy despiertos.
Número de la suerte: 22.

disfruta de los sabores y los aromas de la Navidad; hoy tus sentidos están muy despiertos. Número de la suerte: 22.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¡La Luna entra en tu signo! Eres el canal de paz para todos los que te rodean. Tu presencia es calmante y tu sensibilidad, tu mayor regalo para el mundo.