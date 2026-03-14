El tenista italiano busca consolidar su dominio en el circuito frente a un Alexander Zverev que aspira a recuperar la gloria en los Masters 1000

El Master 1000 de Indian Wells 2026 alcanza su clímax este sábado, 14 de marzo, con la disputa de una de sus semifinales más esperadas. Jannik Sinner y Alexander Zverev se verán las caras en un duelo fratricida que promete medir la madurez del jugador transalpino ante la jerarquía y la ambición de un Zverev que busca volver a reinar en la categoría desde su éxito en París 2024.

Sinner llega a esta penúltima ronda tras transmitir sensaciones excelentes, evidenciando un juego más versátil y completo, fruto del intenso trabajo técnico realizado en los últimos meses. Tras superar con éxito sus enfrentamientos frente a Fonseca y Tien, el italiano se siente preparado para un desafío de mayor calibre ante un Zverev que ha dejado en el camino a rivales como Nakashima, mostrando una solidez renovada en la pista dura californiana.

Una rivalidad consolidada

El historial entre ambos tenistas refleja la intensidad de una rivalidad que se ha forjado durante las últimas temporadas. Hasta la fecha, Sinner domina el cara a cara con seis victorias frente a las cuatro logradas por el alemán. El duelo de hoy representa, por tanto, una oportunidad para que Zverev recorte distancias y demuestre que sigue siendo un firme candidato a los títulos de mayor envergadura, en un partido donde la gestión de los momentos críticos será decisiva.

Horario y dónde seguir el encuentro

El choque, correspondiente a las semifinales de Indian Wells 2026, tendrá lugar este sábado, 14 de marzo, en el segundo turno de la Pista Central. El encuentro no comenzará antes de las 21:30 horas (horario peninsular español), las 13:30 hora local en California.

Para los espectadores en España, la retransmisión podrá seguirse en directo a través de los canales de Movistar+ (dial 7, #Vamos o el paquete Deportes+). Asimismo, la plataforma TennisTV ofrece cobertura mundial mediante su servicio de streaming por suscripción. En Latinoamérica, el encuentro será emitido a través de ESPN y Disney+, garantizando que los aficionados puedan disfrutar de un enfrentamiento que promete definir el nivel del tenis masculino actual.