La Secretaría de Estado de Seguridad adjudica ocho contratos de emergencia para rearmar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar. El paquete incluye desde patrulleras para el GEO hasta drones con tecnología LIDAR de barrido 3D.

El Ministerio del Interior ha dado un paso decisivo en la escalada de medios para combatir a las mafias del narcotráfico en el sur de España. Con una inversión que supera los 2,1 millones de euros (2.102.970 €), el Gobierno ha cerrado ocho contratos de emergencia destinados a dotar a las fuerzas de seguridad de material de última generación. El objetivo es claro: recuperar la ventaja operativa en el Campo de Gibraltar y su área de influencia, una zona marcada por la creciente agresividad de las organizaciones criminales.

Tecnología punta: Drones con ojos 3D y visión térmica

Uno de los pilares de este refuerzo es la vigilancia aérea. La Guardia Civil recibirá 66 drones inteligentes equipados con tecnología LIDAR. Este sistema permite realizar barridos en tres dimensiones de la costa y el terreno, facilitando la detección de zulos, vehículos ocultos o planeadoras en condiciones donde el ojo humano o las cámaras convencionales fallarían.

Además, se ha destinado una partida importante a la visión nocturna y térmica:

Binoculares y visores nocturnos: Adjudicados por un total de 457.380 € para mejorar la vigilancia en alta mar y costa.

Adjudicados por un total de para mejorar la vigilancia en alta mar y costa. Monoculares térmicos: 19 unidades para la Policía Nacional que permiten detectar el calor de motores de embarcaciones y personas en la más absoluta oscuridad.

Potencia de fuego y blindaje nivel BR6 para el GEO

El Grupo Especial de Operaciones (GEO) es el principal beneficiario de la renovación de material pesado. Interior ha adquirido dos nuevas embarcaciones patrulleras de asalto por 785.000 €, diseñadas específicamente para intervenciones de alto riesgo en el Estrecho.

Para las operaciones en tierra, el Ministerio ha comprado cuatro vehículos todoterreno blindados con nivel de protección BR6. Este blindaje es capaz de resistir impactos de fusiles de asalto de alta potencia y fragmentos de explosivos, garantizando la seguridad de los agentes en asaltos a propiedades de los clanes del narco. La dotación de armamento se completa con un lote de fusiles de asalto para la Policía Nacional valorado en casi medio millón de euros en su presupuesto base.

Equipamiento antidisturbios y defensas

La inversión no solo cubre el armamento letal y los vehículos. Se ha adjudicado un contrato de casi 200.000 € para la compra de defensas extensibles con fundas rotatorias de 360 grados, destinadas a las unidades de seguridad ciudadana y equipos antidisturbios que operan en las zonas de mayor tensión del Campo de Gibraltar.

Esta inyección de recursos responde a la necesidad de renovar un material que sufre un gran desgaste en la zona y a la exigencia de las asociaciones policiales de contar con medios que igualen o superen la potencia de fuego y logística de los narcotraficantes.