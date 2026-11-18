El Getafe – Atlético de Madrid se juega el domingo 22 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Getafe – Atlético de Madrid

Getafe – Atlético de Madrid Competición: LaLiga, jornada 13

LaLiga, jornada 13 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Coliseum (Getafe)

El Coliseum acogerá el encuentro de la jornada 13 de LaLiga entre el Getafe y el Atlético de Madrid. El equipo local, actualmente en la 15ª posición con 12 puntos tras 12 partidos, ha anotado 8 goles y ha recibido 18, con un balance reciente de 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Atlético de Madrid ocupa el 3er lugar con 28 puntos, habiendo marcado 23 goles y encajado 10, y llega al partido con una racha de 4 victorias y 1 derrota en sus últimos 5 encuentros.

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Así llegan los equipos

Getafe: 15º con 12 puntos en 12 partidos (8 goles a favor y 18 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-V-D-E-D)

Atlético de Madrid: 3º con 28 puntos en 12 partidos (23 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V-V-V-V)

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