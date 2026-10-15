El Getafe – Rayo Vallecano se juega el lunes 19 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.
- Partido: Getafe – Rayo Vallecano
- Competición: LaLiga, jornada 9
- Fecha: lunes 19 de octubre
- Hora: 21:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
- Estadio: Coliseum (Getafe)
El Coliseum acogerá el enfrentamiento entre Getafe y Rayo Vallecano en la jornada 9 de LaLiga. El Getafe, situado en la 14ª posición con 8 puntos tras 8 partidos, ha marcado 4 goles y ha recibido 10, acumulando en sus últimos 5 encuentros 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Rayo Vallecano ocupa el 13º lugar con 8 puntos en 7 partidos, con un balance de 11 goles a favor y 16 en contra, y en sus últimos 4 partidos ha logrado 2 victorias, 1 empate y 1 derrota.
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Así llegan los equipos
- Getafe: 14º con 8 puntos en 8 partidos (4 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-D-E-E)
- Rayo Vallecano: 13º con 8 puntos en 7 partidos (11 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 4 partidos: 2 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: E-V-D-V)
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