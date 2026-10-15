La Juventus ganó en el campo del Celta el jueves 15 de octubre en la jornada 2 de la Europa League. La Juventus remontó tras ir por detrás en el marcador. El gol de la victoria lo marcó Randal Kolo Muani en el minuto 90+2.
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En los 18 partidos se han marcado 56 goles, con 8 victorias locales, 7 victorias a domicilio y 3 empates.
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Resultados de la jornada 2 de la Europa League
|Fecha
|Partido
|Resultado
|jue. 15/10
|AZ Alkmaar-Hapoel Beer Sheva
|2-1
|jue. 15/10
|Celje-Omonia de Nicosia
|0-3
|jue. 15/10
|Lech Poznan-Bayer Leverkusen
|0-4
|jue. 15/10
|Olympique de Lyon-Crystal Palace
|3-2
|jue. 15/10
|Salzburgo-Milan
|0-4
|jue. 15/10
|Sparta de Praga-Lillestrøm
|1-1
|jue. 15/10
|Torreense-Sunderland
|1-2
|jue. 15/10
|Union Saint-Gilloise-Real Sociedad
|1-1
|jue. 15/10
|Benfica-Celtic
|4-1
|jue. 15/10
|Bournemouth-Sturm Graz
|3-0
|jue. 15/10
|Celta-Juventus
|1-2
|jue. 15/10
|Dinamo Zagreb-Anderlecht
|1-0
|jue. 15/10
|Ferencváros-Viktoria Plzen
|2-1
|jue. 15/10
|Hoffenheim-Beşiktaş
|2-3
|jue. 15/10
|Jagiellonia-Ararat-Armenia
|3-1
|jue. 15/10
|NEC Nijmegen-Levski Sofia
|1-1
|jue. 15/10
|Olympique de Marsella-Olympiacos
|0-1
|jue. 15/10
|Rennes-OFI
|2-1
Con estos 18 resultados la jornada 2 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- AZ Alkmaar-Hapoel Beer Sheva. Goles del AZ Alkmaar: Peer Koopmeiners (49′), Mexx Meerdink (77′ de penalti); del Hapoel Beer Sheva: Forson Amankwah (55′). Amarillas: 4 del AZ Alkmaar y 4 del Hapoel Beer Sheva.
- Celje-Omonia de Nicosia. Goles del Omonia de Nicosia: Jaden Sean Montnor (16′), Muamer Tanković (59′), Senou Coulibaly (84′). Amarillas: 4 del Celje y 2 del Omonia de Nicosia.
- Lech Poznan-Bayer Leverkusen. Goles del Bayer Leverkusen: Patrik Schick (29′ de penalti y 41′ de penalti), Malik Tillman (32′), Ibrahim Maza (88′). Amarillas: 1 del Lech Poznan y 2 del Bayer Leverkusen.
- Olympique de Lyon-Crystal Palace. Goles del Olympique de Lyon: Corentin Tolisso (8′), Ernest Nuamah (45+2′), Pavel Šulc (76′); del Crystal Palace: Yeremy Pino (50′), Daichi Kamada (81′). Amarillas: 1 del Olympique de Lyon y 3 del Crystal Palace.
- Salzburgo-Milan. Goles del Milan: Alphadjo Cissè (15′, 32′ y 49′), Gonçalo Ramos (72′). Amarillas: 1 del Salzburgo y 1 del Milan. Expulsado: Filippo Terracciano (Milan, 83′).
- Sparta de Praga-Lillestrøm. Goles del Sparta de Praga: Josimar Alcocer (56′); del Lillestrøm: Thomas Lehne Olsen (90+1′). Amarillas: 3 del Sparta de Praga y 2 del Lillestrøm.
- Torreense-Sunderland. Goles del Torreense: Volnei Feltes (37′); del Sunderland: Jules Ahoka (67′), Noah Sadiki (90+3′). Amarillas: 1 del Torreense y 3 del Sunderland.
- Union Saint-Gilloise-Real Sociedad. Goles del Union Saint-Gilloise: Sekou Abrahame Keita (88′); de la Real Sociedad: Benat Turrientes (46′). Amarillas: 3 del Union Saint-Gilloise y 1 de la Real Sociedad.
- Benfica-Celtic. Goles del Benfica: Jhon Durán (5′ de penalti y 36′), Alexander Bah (23′), Vangelis Pavlidis (89′); del Celtic: Camilo Duran (63′). Amarillas: 3 del Benfica y 0 del Celtic.
- Bournemouth-Sturm Graz. Goles del Bournemouth: Francisco Evanilson (43′), Rayan Vitor Simplício Rocha (76′), Álvaro Rodríguez (90+2′ de penalti). Amarillas: 3 del Bournemouth y 3 del Sturm Graz.
- Celta-Juventus. Goles del Celta: Hugo Alvarez Antunez (18′); de la Juventus: Nick Woltemade (58′), Randal Kolo Muani (90+2′). Amarillas: 2 del Celta y 2 de la Juventus.
- Dinamo Zagreb-Anderlecht. Goles del Dinamo Zagreb: Dion Drena Beljo (90+6′ de penalti). Amarillas: 2 del Dinamo Zagreb y 2 del Anderlecht.
- Ferencváros-Viktoria Plzen. Goles del Ferencváros: Kristoffer Zachariassen (49′ y 81′ de penalti); del Viktoria Plzen: Denis Višinský (90′). Amarillas: 3 del Ferencváros y 2 del Viktoria Plzen.
- Hoffenheim-Beşiktaş. Goles del Hoffenheim: Fisnik Asllani (68′), Koki Machida (87′); del Beşiktaş: Amir Murillo (60′), Oh Hyeon-gyu (72′ y 79′). Amarillas: 4 del Hoffenheim y 1 del Beşiktaş.
- Jagiellonia-Ararat-Armenia. Goles del Jagiellonia: Kamil Jóźwiak (13′), Rodrigo Conceição (38′), Ousmane Sow (51′); del Ararat-Armenia: Zidane Banjaqui (11′). Amarillas: 3 del Jagiellonia y 3 del Ararat-Armenia.
- NEC Nijmegen-Levski Sofia. Goles del NEC Nijmegen: Tjaronn Chery (64′); del Levski Sofia: Reinaldo Nascimento Satorno (35′). Amarillas: 1 del NEC Nijmegen y 0 del Levski Sofia.
- Olympique de Marsella-Olympiacos. Goles del Olympiacos: Santiago Hezze (42′). Amarillas: 2 del Olympique de Marsella y 2 del Olympiacos.
- Rennes-OFI. Goles del Rennes: Mahamadou Nagida (76′), Abdelhamid Aït Boudlal (90′); del OFI: Taxiarchis Fountas (10′). Amarillas: 2 del Rennes y 2 del OFI.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de la Europa League está en la web oficial de la UEFA. Las fechas y los horarios de la jornada 3 están en el calendario oficial de la UEFA.
Fuente: resultados oficiales de la UEFA en uefa.com; goles y tarjetas, API-Football.