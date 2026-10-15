El Celta Fortuna – Tenerife se juega el lunes 19 de octubre a las 20:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Celta Fortuna – Tenerife

Celta Fortuna – Tenerife Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 10

LaLiga Hypermotion, jornada 10 Fecha: lunes 19 de octubre

lunes 19 de octubre Hora: 20:30 (hora peninsular)

20:30 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Municipal de Barreiro (Vigo)

El Celta Fortuna se enfrenta al Tenerife en la jornada 10 de LaLiga Hypermotion en el Estadio Municipal de Barreiro, en Vigo. El equipo local ocupa la 13ª posición con 11 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 14 goles y recibido 15. En sus últimos 5 encuentros, el Celta ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Tenerife se sitúa en la 12ª posición con 12 puntos, con 11 goles a favor y 13 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Tenerife ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Así llegan los equipos

Celta Fortuna: 13º con 11 puntos en 9 partidos (14 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: V-D-E-D-D)

Tenerife: 12º con 12 puntos en 9 partidos (11 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-E-D-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.