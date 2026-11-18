El Osasuna – Málaga se juega el domingo 22 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga y DAZN.

Partido: Osasuna – Málaga

Osasuna – Málaga Competición: LaLiga, jornada 13

LaLiga, jornada 13 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga y DAZN

DAZN LaLiga y DAZN Estadio: Estadio El Sadar (Pamplona)

En la jornada 13 de LaLiga, Osasuna recibe al Málaga en el Estadio El Sadar de Pamplona. El equipo local se encuentra en la 16ª posición con 12 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 12 goles y recibido 23. En sus últimos cinco encuentros, Osasuna ha logrado una victoria, un empate y ha sufrido tres derrotas. Por su parte, el Málaga ocupa la última posición, la 20ª, con solo 5 puntos, 9 goles a favor y 23 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Málaga no ha conseguido ninguna victoria, acumulando dos empates y tres derrotas.

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Así llegan los equipos

Osasuna: 16º con 12 puntos en 12 partidos (12 goles a favor y 23 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-D-D-V-D)

Málaga: 20º con 5 puntos en 12 partidos (9 goles a favor y 23 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-E-D-E)

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