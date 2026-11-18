El Racing de Santander – Real Sociedad se juega el domingo 22 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Racing de Santander – Real Sociedad

Racing de Santander – Real Sociedad Competición: LaLiga, jornada 13

LaLiga, jornada 13 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio El Sardinero (Santander)

El Racing de Santander recibe a la Real Sociedad en el Estadio El Sardinero en el marco de la jornada 13 de LaLiga. El equipo local se sitúa en la 10ª posición con 14 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 17 goles y recibido 30. En sus últimos cinco encuentros, el Racing ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, la Real Sociedad ocupa el 5º lugar con 22 puntos, con un balance de 21 goles a favor y 20 en contra. En sus últimos cinco partidos, el conjunto visitante ha cosechado 4 victorias y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Racing de Santander: 10º con 14 puntos en 12 partidos (17 goles a favor y 30 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-D-V-D-E)

Real Sociedad: 5º con 22 puntos en 12 partidos (21 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V-V-V)

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