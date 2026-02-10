La cadena de Atresmedia lanza su nueva apuesta internacional con un evento especial de tres noches que afecta a las emisiones de ‘Una nueva vida’ y ‘Renacer’

Antena 3 refuerza su liderazgo en el ámbito de la ficción internacional con el estreno de ‘En tierra lejana’, uno de los títulos más exitosos de los últimos años. La cadena principal de Atresmedia ha diseñado un evento televisivo de tres noches consecutivas para dar la bienvenida a esta producción, que se convertirá en la sustituta de ‘Renacer’ de cara a su inminente desenlace. Este lanzamiento, que arranca el próximo domingo 15 de febrero, ha obligado al grupo audiovisual a reorganizar los horarios de sus series actuales para encajar las nuevas tramas en el horario de máxima audiencia.

La reestructuración de la parrilla para los próximos días queda configurada de la siguiente manera:

Domingo 15 de febrero: El gran estreno tendrá lugar a las 22:00 horas . A continuación, los espectadores podrán disfrutar de un nuevo episodio de ‘Una nueva vida’ .

El gran estreno tendrá lugar a las . A continuación, los espectadores podrán disfrutar de un nuevo episodio de . Lunes 16 de febrero: El segundo capítulo de ‘En tierra lejana’ se emitirá a las 23:00 horas , seguido de una nueva entrega de ‘Renacer’ .

El segundo capítulo de ‘En tierra lejana’ se emitirá a las , seguido de una nueva entrega de . Martes 17 de febrero: Se mantiene la estrategia con el tercer episodio a las 23:00 horas, escoltado de nuevo por ‘Renacer’.

Una historia de lucha y superación en Midyat

‘En tierra lejana’ está protagonizada por Sinem Ünsal, actriz ya conocida por el público español por su papel en ‘Dr. Ali’. La serie, que se convirtió en un fenómeno tras su estreno en noviembre de 2024 y cuya segunda temporada llegó a Turquía en septiembre de 2025, narra la historia de Alya, una doctora independiente que viaja junto a su hijo Deniz a la milenaria ciudad de Midyat. Su intención inicial es enterrar a su difunto esposo, Boran, en su tierra natal, pero los planes se truncan al descubrir que su marido fue asesinado por una deuda de sangre.

La trama se sumerge en el choque cultural entre la mentalidad moderna de Alya y las costumbres arcaicas y patriarcales de la familia Albora. Atrapada en una mansión junto a su suegra y tres cuñados, la protagonista deberá tomar decisiones drásticas para proteger a su hijo, incluyendo un matrimonio de conveniencia con el hermano de su esposo asesinado.

Paisajes milenarios y raíces españolas en su banda sonora

Ambientada en la impresionante provincia de Mardin, al sureste de Turquía, la serie destaca por su cuidada factura técnica y sus localizaciones históricas. Como curiosidad para el espectador español, la banda sonora de esta ficción es una adaptación del célebre Adagio del Concierto de Aranjuez, obra del maestro Joaquín Rodrigo.

Con este estreno, Antena 3 busca capitalizar el éxito de sus ficciones nocturnas, ofreciendo un relato donde la maternidad, los secretos familiares y la lucha por la igualdad de las mujeres en sociedades tradicionales son los ejes fundamentales.