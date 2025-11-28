Sergio Ramos, quien llegó a México a principios de 2025 para incorporarse a Rayados de Monterrey, podría estar a punto de poner fin a su etapa con el club regiomontano. Su contrato, estipulado por un año, vence a finales de diciembre, y la duda sobre su continuidad se ha intensificado en los últimos días.

Según información del periodista Juanfe Sanz, Ramos habría decidido no continuar con Rayados, aunque su intención no sería retirarse del fútbol, sino seguir su carrera desde otra trinchera. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial al respecto.

Cabe recordar que apenas en octubre, el propio Ramos expresó en entrevista con Sanz su afecto por México y su deseo de seguir en el equipo albiazul, que actualmente se encuentra en los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. “Estoy muy feliz, un país que me ha tratado de maravilla, un club con un proyecto muy interesante y esperemos que este año se nos dé bien. Ahora en diciembre (acaba contrato), ojalá sigamos aquí, que estamos muy cómodos”, comentó.

Por su parte, José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, mencionó que sí hay pláticas para la renovación del vínculo con el capitán, aunque prefirió no dar detalles para no distraer al equipo de la competencia rumbo al título. “Entiendo la inquietud, pero en estos momentos queremos centrarnos y focalizarnos en la cancha. Rápidamente te digo que sí, por supuesto, hay pláticas —es normal— pero no me gustaría entrar en detalles porque nos distraemos de lo más importante ahora: pensar en cómo va a estar el equipo”, señaló.

Ramos se ha consolidado como un referente del Monterrey, liderando la defensa y aportando goles, dentro de una plantilla que cuenta con figuras como Sergio Canales, Anthony Martial, Lucas Ocampos y Óliver Torres. Aunque aún no ha conquistado un campeonato con Rayados, su equipo se encuentra disputando los Cuartos de Final frente al Club América, con una ventaja de 2-0 tras el partido de Ida. La Vuelta se jugará este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo de México.