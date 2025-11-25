La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso por lluvias intensas que se extenderán por varias zonas del país, tras una breve pausa en las precipitaciones. Se esperan acumulaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en algunas regiones, con posibles riesgos de inundaciones.

Después de una pequeña tregua en algunas zonas del territorio, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido sobre el regreso de lluvias persistentes y fuertes en diversas partes del país. Según el pronóstico, las precipitaciones se intensificarán a lo largo del día, con acumulados que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en ciertas áreas, lo que podría dar lugar a inundaciones superficiales y la saturación de los suelos.

La AEMET ha activado varios avisos de nivel naranja en las zonas más afectadas, especialmente en las regiones que se encuentran bajo mayor riesgo de tormentas y lluvias continuas. Se esperan condiciones de inestabilidad que podrían prolongarse durante varias horas, afectando a las actividades cotidianas y causando interrupciones en el tráfico.

Principales características del fenómeno:

Fenómeno : lluvias intensas y persistentes con acumulados elevados.

: lluvias intensas y persistentes con acumulados elevados. Riesgos asociados : inundaciones locales, desbordamientos de cauces, y dificultad en el transporte.

: inundaciones locales, desbordamientos de cauces, y dificultad en el transporte. Recomendaciones: evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en las zonas bajas y estar atentos a las actualizaciones de los boletines meteorológicos.

Aunque las lluvias han disminuido en algunas áreas durante las últimas horas, la AEMET ha alertado sobre un repunte en la inestabilidad atmosférica, que podría afectar a otras regiones en las próximas horas. Por lo tanto, se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades y tomar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a este fenómeno meteorológico.