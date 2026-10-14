El Granada – Cádiz se juega el domingo 18 de octubre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Granada – Cádiz

Granada – Cádiz Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 10

LaLiga Hypermotion, jornada 10 Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El partido entre Granada y Cádiz, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion, enfrenta a dos equipos en situaciones opuestas en la tabla. El Granada ocupa la 10ª posición con 14 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 14 goles y recibido 13. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Cádiz se encuentra en la última posición, 20º, con 7 puntos, 11 goles a favor y 11 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Cádiz ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Así llegan los equipos

Granada: 10º con 14 puntos en 9 partidos (14 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-V-D-D-E)

Cádiz: 20º con 7 puntos en 9 partidos (11 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-V-E-D-D)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.