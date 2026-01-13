Tras 18 horas de silencio oficial desde que el Real Madrid anunciara su cese, Xabi Alonso ha publicado este martes un comunicado de despedida a través de sus redes sociales. El mensaje, calificado por el entorno madridista como «frío y escueto», pone punto final a una etapa que apenas ha durado siete meses en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Los puntos clave del mensaje

En un escrito de apenas dos párrafos, el técnico tolosarra ha querido realizar un balance rápido de su paso por el club:

• Reconocimiento del fracaso: Alonso comienza admitiendo que los resultados y el juego no han estado a la altura de las expectativas. «Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado«, señala con sinceridad.

• Orgullo por el cargo: Pese a la brevedad, subraya el peso del escudo: «Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad».

• Gratitud institucional: El técnico ha tenido palabras de agradecimiento para el club, los jugadores y, especialmente, para la afición blanca, asegurando que se marcha con «respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible».

Una salida marcada por la Supercopa

La destitución de Xabi Alonso se fraguó tras la derrota en la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona (3-2). Según fuentes cercanas al club, la directiva consideraba que la «confianza estaba rota» desde hace semanas y que el equipo necesitaba un cambio de rumbo inmediato para afrontar el resto de competiciones.

El relevo: Arbeloa toma el mando

La frialdad del comunicado de Xabi contrasta con la celeridad del club para nombrar a su sucesor. Álvaro Arbeloa ha sido el elegido para asumir el cargo de forma inmediata. El «Espartano» ya dirige su primer entrenamiento hoy martes y debutará mañana miércoles en el partido de Copa del Rey frente al Albacete.