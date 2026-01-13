Tras meses sin una interlocución directa en materia internacional, los gabinetes de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han cerrado finalmente un encuentro para el próximo lunes 19 de enero en el Palacio de la Moncloa. El detonante de la reunión es la propuesta del presidente de enviar tropas españolas a Ucrania una vez que se firme un acuerdo de paz, un movimiento que ha generado un fuerte choque estratégico entre el Ejecutivo y la oposición.

Los objetivos de la reunión

Cada bando llega a la cita con una agenda y una disposición distinta:

• Moncloa: El presidente busca «explicar» al líder de la oposición los cambios geopolíticos actuales y detallar la estrategia de seguridad y diplomacia que España está desplegando. El objetivo principal es recabar apoyo para un futuro contingente de paz en suelo ucraniano.

• Génova: El PP ha aceptado la cita pero exige ampliar el foco. No aceptan tratar el envío de tropas como un hecho «aislado» y demandan información completa sobre los compromisos de España con la OTAN, el presupuesto militar y las prioridades en política exterior.

El órdago del PP: Votación vinculante en el Congreso

La postura de Feijóo es tajante: no habrá «cheque en blanco» para Sánchez. El Partido Popular ha establecido una línea roja para dar su apoyo:

1. Votación global: Exigen someter a una votación vinculante en el Congreso no solo el envío de tropas, sino toda la estrategia militar y el presupuesto de defensa.

2. Transparencia: Miguel Tellado, secretario general del PP, ha calificado de «frivolidad» que Sánchez anuncie estas medidas desde el extranjero (París) sin proporcionar datos previos sobre tiempos, formas y razones.

3. Desconfianza política: Desde el PP advierten que si Sánchez no acepta estas condiciones, debería buscar el apoyo en sus socios de legislatura, señalando que el Gobierno atraviesa una situación de «precariedad parlamentaria».

Antecedentes y contexto

Este encuentro será el primero entre ambos líderes desde marzo de 2024, cuando también se reunieron para tratar el incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB. La relación actual está marcada por la tensión, con el PP acusando al presidente de usar la política exterior como «cortina de humo» para tapar problemas internos y casos de presunta corrupción.

Pese a las diferencias en las «formas», Feijóo ha reafirmado el compromiso de su partido con la libertad de Ucrania y la seguridad europea, aunque condiciona cualquier acción operativa a una rendición de cuentas exhaustiva en sede parlamentaria.