La política extremeña vive hoy una jornada de máxima tensión. María Guardiola, actual presidenta en funciones y candidata del Partido Popular, afronta esta mañana la votación de investidura en la Asamblea de Extremadura con una incógnita crítica: el voto de Vox.

A pocas horas de que comience el escrutinio, la formación liderada por Santiago Abascal no ha desvelado si apoyará la reelección de la líder popular, cuya continuidad depende directamente de los votos afirmativos de la formación de derecha para alcanzar la mayoría absoluta requerida en esta primera vuelta.

Un discurso tendiendo puentes

Durante la primera sesión del debate celebrada este martes, Guardiola optó por un tono conciliador y pragmático, buscando reactivar la sintonía que permitió el gobierno de coalición entre junio de 2023 y julio de 2024. Los puntos clave de su intervención fueron:

Defensa de la gestión compartida: Destacó que las medidas impulsadas conjuntamente «han funcionado» y que no existen «muros» infranqueables entre ambas formaciones.

Llamamiento a la estabilidad: La candidata expresó su hartazgo ante las «excusas» y las «pérdidas de tiempo», posicionando su candidatura como una garantía de estabilidad frente a la «desesperanza» y el «revanchismo».

Foco en las coincidencias: «No voy a regodearme en la diferencia, sino a centrarme en lo que nos une», sentenció Guardiola, reconociendo que, aunque son partidos distintos, el objetivo debe ser el programa común.

El silencio estratégico de Vox

A pesar de la mano tendida de Guardiola, el hermetismo en las filas de Vox es total. Tras finalizar la sesión de ayer, los dirigentes regionales evitaron hacer declaraciones a la prensa.

La clave del misterio podría estar en Madrid. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ya adelantó que el sentido del voto estaría estrictamente condicionado al contenido del discurso de Guardiola. Si las palabras de la candidata han sido suficientes para convencer a la dirección nacional de Vox es la pregunta que marcará el ritmo de la sesión parlamentaria de hoy.