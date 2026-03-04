En un emotivo acto celebrado en el Parador La Muralla con motivo de los 25 años de Juan Vivas al frente del Gobierno de Ceuta, la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, fue la encargada de abrir el turno de intervenciones. Durante su discurso, la consejera destacó la «visión de Estado» del presidente y su capacidad para anteponer siempre el interés general a cualquier rédito electoral.

Tres etapas de un liderazgo histórico

Según recoge el diario El Pueblo de Ceuta, Chandiramani dividió el cuarto de siglo de mandato de Vivas en tres periodos clave que definen la evolución de la ciudad:

La búsqueda de la igualdad: Una primera fase centrada en equiparar los servicios de Ceuta con los del resto de España. La consejera recordó la modernización de infraestructuras básicas como la desaladora, el depósito del Serrallo y la planta de transferencia de residuos, subrayando que «no se trataba solo de obra pública, se trataba de dignidad». Resistencia ante la crisis financiera: El periodo 2011-2012 supuso una «prueba de fuego». Chandiramani puso en valor la gestión de Vivas al amortizar 100 millones de euros de deuda en cuatro años sin realizar despidos ni cerrar servicios esenciales, protegiendo siempre el Régimen Económico y Fiscal (REF). La triple crisis (Pandemia, Frontera y Migración): La etapa más reciente y compleja, marcada por el cierre de la frontera y la crisis migratoria de 2021. La consejera elogió la «serenidad y firmeza sin estridencias» del presidente en momentos donde la integridad territorial se vio desafiada.

Un proyecto de «Más España y más Europa»

Chandiramani enfatizó que la trayectoria de Vivas no es una «anécdota electoral», sino un proyecto sostenido que ha logrado integrar a Ceuta de forma definitiva en la Estrategia de Seguridad Nacional.

«Pocas personas he conocido con esa capacidad de soportar presión sin perder la serenidad. Juan Vivas ha defendido a Ceuta sin levantar la voz innecesariamente, pero sin bajar nunca la cabeza», afirmó la responsable de Hacienda.

Para concluir, la consejera señaló que, tras 25 años, Ceuta es hoy una ciudad «más fuerte y con más oportunidades», gracias a una hoja de ruta basada en la lealtad institucional y la seguridad jurídica, factores que han permitido atraer inversiones tecnológicas y proyectar un futuro sólido para la Ciudad Autónoma.