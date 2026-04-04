El astro esloveno de los Lakers sufre una distensión de segundo grado en el tendón de la corva izquierdo y se perderá el final de la temporada regular. Su presencia en la primera ronda de las eliminatorias por el título, que arrancan el 18 de abril, es ahora mismo una incógnita.

La temporada de la NBA ha recibido una noticia de impacto que trastoca los planes de uno de los grandes aspirantes al anillo. Luka Doncic, la estrella de Los Angeles Lakers, ha sido declarado baja de forma «indefinida» tras confirmarse el alcance de la lesión sufrida durante el reciente encuentro ante Oklahoma City Thunder. Según ha adelantado el periodista especializado Shams Charania, el exjugador del Real Madrid padece una distensión de segundo grado en el tendón de la corva izquierdo.

El contratiempo llega en el momento más inoportuno, a escasas dos semanas de que den comienzo los ‘playoffs’ el próximo sábado 18 de abril. La gravedad de la dolencia descarta por completo la participación de Doncic en los cinco partidos restantes de la fase regular y deja su disponibilidad para la postemporada en una situación de extrema incertidumbre. Los pronósticos actuales apuntan a que será muy difícil que el base pueda estar recuperado para la primera ronda.

El origen de la lesión en Oklahoma

El percance se produjo durante la primera mitad del choque contra los Thunder. Aunque Doncic recibió la autorización del cuerpo médico para regresar a la pista, bajo la supervisión del técnico angelino JJ Redick, su resistencia fue mínima. Apenas pudo completar cuatro minutos del tercer cuarto antes de quedar tendido sobre el parqué, ocultando su rostro con las manos en una imagen que ya hacía presagiar lo peor para la franquicia californiana.

La jornada resultó doblemente aciaga para los Lakers, que encajaron una contundente derrota por 139-96. El marcador supuso el segundo peor correctivo en la carrera profesional de LeBron James, empañando una trayectoria reciente en la que el equipo se había afianzado en la tercera posición de la Conferencia Oeste, solo superado por los propios Thunder y los San Antonio Spurs.

Adiós a la carrera por el MVP

Más allá del impacto colectivo, la lesión supone un golpe definitivo a las aspiraciones individuales del esloveno. Al haber disputado 64 encuentros este curso, Doncic queda fuera de la carrera por los premios oficiales de la NBA, que exigen un mínimo de 65 partidos para ser elegible.

Su candidatura al MVP se encontraba en pleno auge gracias a unos registros históricos:

Líder de anotación: Promedia 33,5 puntos por partido en su primera campaña completa en Los Ángeles.

Promedia 33,5 puntos por partido en su primera campaña completa en Los Ángeles. Racha histórica: Encadenó 13 encuentros consecutivos anotando 30 puntos o más.

Encadenó 13 encuentros consecutivos anotando 30 puntos o más. Rendimiento coral: Lideró a los Lakers a un balance de 15-2 durante el mes de marzo.

Ante esta situación, su agente, Bill Duffy, ha emitido un comunicado informando de su intención de invocar «circunstancias extraordinarias» ante la liga. La defensa de Duffy se basa en que parte de las ausencias previas de Doncic estuvieron motivadas por el nacimiento de su segunda hija, solicitando que este hecho sea tenido en cuenta para que su representado pueda optar a los galardones de la temporada a pesar de no alcanzar el mínimo de partidos requerido.