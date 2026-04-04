La Agencia Estatal de Meteorología advierte de riesgo por viento de levante en el litoral de Cádiz durante la jornada de este sábado. La alerta permanecerá vigente hasta las 21:00 horas, afectando especialmente a las zonas al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha procedido a la activación del aviso amarillo por fenómenos costeros en la zona del Estrecho (Cádiz) para este sábado, 4 de abril. La medida responde a la previsión de un fuerte viento de levante que, según las estimaciones técnicas, podría alcanzar rachas máximas de hasta 61 kilómetros por hora.

Según los datos facilitados por la agencia meteorológica, la alerta ha entrado en vigor a las 9:00 horas y se mantendrá activa de forma ininterrumpida hasta las 21:00 horas. Durante este intervalo, la navegación y las zonas costeras del área del Estrecho se verán afectadas por viento de levante de fuerza 7, con velocidades comprendidas entre los 50 y los 61 km/h. La incidencia será especialmente notable en las aguas situadas al oeste de Tarifa y en mar abierto al sur de Trafalgar.

Previsión meteorológica en Andalucía

Más allá de la situación de riesgo en el litoral gaditano, la comunidad andaluza presentará una estabilidad generalizada en los cielos, predominando el ambiente poco nuboso o despejado en la totalidad de las provincias.

En lo que respecta al comportamiento de los termómetros, la Aemet señala una evolución desigual:

Temperaturas mínimas: Se mantendrán sin cambios significativos en el litoral mediterráneo, mientras que experimentarán un descenso en el bajo Guadalquivir y una tendencia al alza en el resto de la región.

Se mantendrán sin cambios significativos en el litoral mediterráneo, mientras que experimentarán un descenso en el bajo Guadalquivir y una tendencia al alza en el resto de la región. Temperaturas máximas: Las diurnas registrarán un descenso en el extremo suroccidental, permaneciendo estables o en ascenso en las demás zonas.

En cuanto al régimen de vientos, se esperan rachas flojas de dirección variable en el interior, con predominio de levante moderado en el litoral mediterráneo y la provincia de Cádiz. No obstante, la Aemet ha precisado que se producirán «intervalos fuertes» en el área del Estrecho, coincidiendo con la zona bajo aviso amarillo.